快訊／民代致電衛生局給診所疫苗？柯文哲：就是高嘉瑜
北市好心肝診所日前爆發違規施打AZ疫苗，北市政風處已完成相關調查報告，北市府今(19)日下午舉行調查說明記者會，報告中指出有中央級民代打電話給衛生局長黃世傑，請市府撥給小禾馨診所85瓶疫苗。台北市長柯文哲表示，報告寫這位民代就是高嘉瑜。
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-19 15:10:47｜2021-06-19 15:32:41
北市府於下午2點30分由市長柯文哲、副市長黃珊珊與政風處長沈鳳樑召開記者會，公布內部懲處名單。媒體詢問是哪位民代致電衛生局，介入疫苗撥配。柯文哲證實報告中寫為高嘉瑜，但是他認為高嘉瑜此舉應該是基於選民服務考量。
北市調查報告指出，衛生局配發診所新冠肺炎疫苗雖未違反中央指示，惟與本府該階段施打政策不符，且相關人員配發疫苗有違公平原則；另核發數量未經審核，致偏離合理數量。故衛生局長黃世傑、疾管科余科長、蔡專員、吳股長涉有行政違失，除黃局長為政務人員，不適用公務人員考績法，將另行檢討外，其餘3人將交由該機關考績會檢討行政責任，本府並將全案交由廉政委員會審查。
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