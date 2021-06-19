被點名要疫苗！高嘉瑜臉書遭灌爆　網驚呼意外：血流成河

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北市政風處在記者會上說明，衛生局長黃世傑有收到某中央級民意代表轉達，小禾馨診所有疫苗的需求，之後診所總共拿到85瓶疫苗。而柯文哲公佈該中央民意代表就是高嘉瑜，且指出高嘉瑜一定有她的說法，可能是「選民請託」，但柯文哲強調自己沒有預設立場，只是公佈事實。
在網路擁有頗高討論的高嘉瑜被點名之後，立即有網友在PTT發文直呼，「柯文哲直接點名高嘉瑜耶！政治核彈啦！血流成河啦～」不過原PO最後也強調，事情真相「還是要調查啦」。網友則紛紛在底下留言回覆說，「胖虎出事了」、「太狠了」、「怎麼會這樣」。
而高嘉瑜的個人臉書也湧入大批網友留言，「我是民進黨支持者，看到一直偏愛柯文哲的高立委被阿北爆料，我們大家都很開心，希望民進黨開除高嘉瑜」、「反對公開3＋11和幫小禾馨關說要疫苗，妳對得起妳的良心嗎」、「一邊特權、一邊罵特權，辛苦你了」、「關說？讓我失望」、「出來面對。別人前說一套背後說一套」。
遭到點名後，高嘉瑜也火速親自出面澄清，坦承有替診所轉達給北市衛生局，但沒有施壓，只是單純轉達希望協助，對話過程也只有短短10分鐘，「壓都沒壓呀」，只是站在替醫護人員服務的角度，為了保護孕婦和新生兒，衛生局也是立刻答應會去了解看看，今天遭到點名也嚇一跳，更笑稱自己和柯市長「可能感情不如以往」。（編輯：倪浩軒）
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