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被點名要疫苗！高嘉瑜臉書遭灌爆　網驚呼意外：血流成河

▲民進黨立委高嘉瑜遭台北市長柯文哲今（19）日在直播記者會上點名「替診所要疫苗」，引發熱議。（圖／記者呂炯昌攝，2021.05.31）
▲民進黨立委高嘉瑜遭台北市長柯文哲今（19）日在直播記者會上點名「替診所要疫苗」，引發熱議。（圖／記者呂炯昌攝，2021.05.31）

編輯中心/綜合報導

2021-06-19 15:45:51｜2021-06-19 16:12:53

台北市長柯文哲今（19）日在市府直播記者會上，與副市長黃珊珊、政風處長沈鳳樑等人一同說明好心肝與北市其他診所爆出的「特權疫苗」爭議調查結果，柯文哲表示，有中央級民代介入疫苗分配、替診所要疫苗，更語出驚人直言「我看報告寫是高嘉瑜」。此話一出立即在網路投下震撼彈，高嘉瑜臉書最新貼文的底下開始湧入大批網友洗板，更有網友高呼「很失望，已退讚！」引發熱議。

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▲台北市長柯文哲表示，相信民進黨政務官會追隨蔡英文總統打國產疫苗。
▲台北市長柯文哲表示，高嘉瑜要求提供給小禾馨診所疫苗。（圖／台北市政府提供）。
北市政風處在記者會上說明，衛生局長黃世傑有收到某中央級民意代表轉達，小禾馨診所有疫苗的需求，之後診所總共拿到85瓶疫苗。而柯文哲公佈該中央民意代表就是高嘉瑜，且指出高嘉瑜一定有她的說法，可能是「選民請託」，但柯文哲強調自己沒有預設立場，只是公佈事實。

在網路擁有頗高討論的高嘉瑜被點名之後，立即有網友在PTT發文直呼，「柯文哲直接點名高嘉瑜耶！政治核彈啦！血流成河啦～」不過原PO最後也強調，事情真相「還是要調查啦」。網友則紛紛在底下留言回覆說，「胖虎出事了」、「太狠了」、「怎麼會這樣」。

而高嘉瑜的個人臉書也湧入大批網友留言，「我是民進黨支持者，看到一直偏愛柯文哲的高立委被阿北爆料，我們大家都很開心，希望民進黨開除高嘉瑜」、「反對公開3＋11和幫小禾馨關說要疫苗，妳對得起妳的良心嗎」、「一邊特權、一邊罵特權，辛苦你了」、「關說？讓我失望」、「出來面對。別人前說一套背後說一套」。

遭到點名後，高嘉瑜也火速親自出面澄清，坦承有替診所轉達給北市衛生局，但沒有施壓，只是單純轉達希望協助，對話過程也只有短短10分鐘，「壓都沒壓呀」，只是站在替醫護人員服務的角度，為了保護孕婦和新生兒，衛生局也是立刻答應會去了解看看，今天遭到點名也嚇一跳，更笑稱自己和柯市長「可能感情不如以往」。（編輯：倪浩軒）

▲網友們紛紛跑去高嘉瑜臉書留言。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）
▲網友們紛紛跑去高嘉瑜臉書留言。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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