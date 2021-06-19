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好心肝診所偷打疫苗重罰2百萬　柯文哲證實高嘉瑜涉關說

▲北市疫苗分配之亂，台北市長柯文哲證實立委高嘉瑜曾致電衛生局要求撥配疫苗給小禾馨診所。(圖／北市府提供)
▲北市疫苗分配之亂，台北市長柯文哲證實立委高嘉瑜曾致電衛生局要求撥配疫苗給小禾馨診所。(圖／北市府提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-19 16:15:07｜2021-06-19 16:25:10

北市好心肝診所日前爆發違規施打AZ疫苗，北市政風處已完成相關調查報告，北市府今(19)日下午舉行調查報告說明記者會，好心肝診所因為涉嫌偷打疫苗開罰200萬元。台北市長柯文哲也證實，民進黨立委高嘉瑜打電話給衛生局長黃世傑，要求撥配85瓶AZ疫苗給小禾馨診所。

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北市府調查報告指出，依中央流行疫情指揮中心「110年COVID-19疫苗接種計畫」，未明確限制疫苗施打地點，僅對於施打對象進行分類，並依疫情緊急或嚴重程度，分階段開放不同類別人員進行施打，故衛生局配發好心肝診所疫苗，尚無違反中央政策。但依據6月15日執行「新冠肺炎疫苗大規模接種計畫」前，並未配發疫苗至一般診所，僅配發本市醫院，給當時中央流行疫情指揮中心所開放之第一至第三類人員施打。因此好心肝、小禾馨、和眾等3家診所於前開計畫執行前，即先行取得疫苗一節，雖未違反中央相關規定，但顯與市府該階段政策有違。
 

報告指出，經查本案發生因小禾馨診所於5月底便透過某中央民代提出需求，經衛生局黃世傑局長轉達疾管科疫苗配發專案管理人蔡專員後，該診所便積極與該科聯繫，分批給予該診所85瓶疫苗；其後好心肝診所亦主動洽詢吳股長，尋求取得疫苗之可能性，吳股長在已有配發小禾馨之前例下，先於6月7日提供該診所15瓶疫苗，6月8日該診所又向該科接洽，吳股長經報告余科長同意後，當日再行提供100瓶；前開配發好心肝診所後，專案管考仍有2瓶疫苗待執行施打，疾管科王管理師便請中正區健康中心洽詢該區規模較大之合約院所，經回復僅和眾診所有需求，疾管科即通知該中心配送2瓶疫苗至該診所。
 

北市府指出，衛生局配發診所新冠肺炎疫苗雖未違反中央指示，但與本府該階段施打政策不符，且相關人員配發疫苗有違公平原則；另核發數量未經審核，致偏離合理數量。故衛生局黃局長、疾管科余科長、蔡專員、吳股長涉有行政違失，除黃世傑為政務人員，不適用公務人員考績法，將另行檢討外，其餘3人將交由該機關考績會檢討行政責任，本府並將全案交由廉政委員會審查。

媒體關切是哪位民代致電衛生局長?柯文哲表示，就報告上來看關說的是高佳瑜，至於為何打電話，是否為選民請託，他認為不用替誰去解釋。至於黃世傑已就疫苗施打之亂請辭，報告出來後還會讓他辭職嗎?柯文哲表示，衛生局長還是要負督導責任，目前疫情還是很緊急，究責等到疫情過後再說。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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不可能，假期剛過說不定再爆發
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