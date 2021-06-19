好心肝診所偷打疫苗重罰2百萬　柯文哲證實高嘉瑜涉關說

北市好心肝診所日前爆發違規施打AZ疫苗，北市政風處已完成相關調查報告，北市府今(19)日下午舉行調查報告說明記者會，好心肝診所因為涉嫌偷打疫苗開罰200萬元。台北市長柯文哲也證實，民進黨立委高嘉瑜打電話給衛生局長黃世傑，要求撥配85瓶AZ疫苗給小禾馨診所。

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北市府調查報告指出，依中央流行疫情指揮中心「110年COVID-19疫苗接種計畫」，未明確限制疫苗施打地點，僅對於施打對象進行分類，並依疫情緊急或嚴重程度，分階段開放不同類別人員進行施打，故衛生局配發好心肝診所疫苗，尚無違反中央政策。但依據6月15日執行「新冠肺炎疫苗大規模接種計畫」前，並未配發疫苗至一般診所，僅配發本市醫院，給當時中央流行疫情指揮中心所開放之第一至第三類人員施打。因此好心肝、小禾馨、和眾等3家診所於前開計畫執行前，即先行取得疫苗一節，雖未違反中央相關規定，但顯與市府該階段政策有違。







報告指出，經查本案發生因小禾馨診所於5月底便透過某中央民代提出需求，經衛生局黃世傑局長轉達疾管科疫苗配發專案管理人蔡專員後，該診所便積極與該科聯繫，分批給予該診所85瓶疫苗；其後好心肝診所亦主動洽詢吳股長，尋求取得疫苗之可能性，吳股長在已有配發小禾馨之前例下，先於6月7日提供該診所15瓶疫苗，6月8日該診所又向該科接洽，吳股長經報告余科長同意後，當日再行提供100瓶；前開配發好心肝診所後，專案管考仍有2瓶疫苗待執行施打，疾管科王管理師便請中正區健康中心洽詢該區規模較大之合約院所，經回復僅和眾診所有需求，疾管科即通知該中心配送2瓶疫苗至該診所。







北市府指出，衛生局配發診所新冠肺炎疫苗雖未違反中央指示，但與本府該階段施打政策不符，且相關人員配發疫苗有違公平原則；另核發數量未經審核，致偏離合理數量。故衛生局黃局長、疾管科余科長、蔡專員、吳股長涉有行政違失，除黃世傑為政務人員，不適用公務人員考績法，將另行檢討外，其餘3人將交由該機關考績會檢討行政責任，本府並將全案交由廉政委員會審查。





媒體關切是哪位民代致電衛生局長?柯文哲表示，就報告上來看關說的是高佳瑜，至於為何打電話，是否為選民請託，他認為不用替誰去解釋。至於黃世傑已就疫苗施打之亂請辭，報告出來後還會讓他辭職嗎?柯文哲表示，衛生局長還是要負督導責任，目前疫情還是很緊急，究責等到疫情過後再說。









