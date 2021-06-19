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全球疫情延燒 亞洲．矽谷「創業英雄營」改採線上課程

▲全球疫情延燒 亞洲．矽谷「創業英雄營」改採線上課程，即日起受理報名。（圖／亞洲．矽谷計畫執行中心提供）
▲全球疫情延燒 亞洲．矽谷「創業英雄營」改採線上課程，即日起受理報名。（圖／亞洲．矽谷計畫執行中心提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-06-19 15:52:11｜2021-06-19 15:55:32

為培育國際創業人才，協助有志創業的創業家前進美國矽谷，3年前，亞洲．矽谷計畫執行中心（ASVDA）每年與美國矽谷創業學校Draper University合作，選送台灣有志創業家前往矽谷參加創業英雄營。

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今年受到新冠肺炎疫情影響，改以線上課程辦理，即日起至7月19日受理網路報名，獲選且表現優異者，得優先參與下屆「創業英雄營」美國矽谷實體課程徵選。

▲全球疫情延燒
▲全球疫情延燒 亞洲．矽谷「創業英雄營」改採線上課程，即日起受理線上報名。（圖／亞洲矽谷計畫執行中心提供）
 

這項「創業英雄營」是為連結美國矽谷創新創業生態系，培育國際創業人才，協助有志創業的創業家前進美國矽谷，亞洲．矽谷計畫執行中心自2018年開始與美國矽谷創業學校（DU）合作開辦，每年選送台灣有志創業家前往矽谷參加。

今年2021創業英雄營因受新冠肺炎疫情影響，改以線上課程辦理，ASVDA將全額補助線上課程費用。即日起受理網路報名，至7月19日截止，相關甄選辦法請參閱亞矽官網公告之課程簡章。

上課時間為2021年8月23日至2021年9月6日，本梯次將錄取15人，課程期間表優異，且課程報告完整者，經ＤＵ推薦，得優先參與下屆「創業英雄營」美國矽谷實體課程徵選。

「2021創業英雄營線上課程」申請者需通過DU及ASVDA二階段篩選：

(一) DU徵選：2021年7月23日(三)將於亞矽官網公布第一階段DU徵選通過名單。

(二) ASVDA徵選：將於2021年7月31或8月1日安排進行ASVDA第二階段線上面試(英文)。

(三) 2021年8月6日於亞矽官網公布最後通過名單。

線上課程內容請參考以下網址：

https://www.draperuniversity.com/fundamentals-of-entrepreneurship

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