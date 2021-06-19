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中市19日增1確診　另增4起疑因接種疫苗死亡

▲台中市（19）日新增1名本土確診案例足跡(圖／市政府提供2021.6.19)
▲台中市（19）日新增1名本土確診案例足跡(圖／市政府提供2021.6.19)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-19 16:06:43

台中市今（19）日新增1名本土確診案例，衛生局長曾梓展說明，案13994為東區42歲女性，在自家家族經營的「自由小火鍋」工作，接觸者包括3名同住家人與13名親友，已匡列居家隔離與採檢，同時針對足跡史全面清消。此外，截至今日中午12時，台中市新增4起疑因接種疫苗後死亡案例，累計10起。

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台中市政府今日下午召開台中市疫情指揮中心記者會，曾梓展表示，案13994自5月16日之後便無上班，6月12日曾至店內一樓協助網購交貨，13日曾至全聯台中樂業店購物，並於當日開始出現不適症狀，由於症狀持續未緩解，18日至醫院採檢陽性確診，目前感染源待釐清。

此外，針對台中市新增4起疑因接種疫苗後死亡案例，曾梓展說，第一例為新社區80歲女性，有高血壓、中風、糖尿病、精神疾病、智能障礙等病史，長期臥床，6月16日接種疫苗，18日17時餐後於大廳休息，約半小時後由護理師發現頭忽然低下、臉色蒼白、血氧降至78至87，進行CPR後於18時緊急送到東勢農民醫院，18時06分宣告死亡。

第二例為西區71歲女性，有三高、糖尿病、心臟病、腎臟病（洗腎）等病史，6月17日接種疫苗，返家後表示有頭痛、腹瀉、接種部位疼痛及全身異樣感，無發燒；19日上午家屬發現時，已無呼吸心跳，由於今年3月因病急救時曾簽署DNR（不施行心肺復甦術），因此未送院急救。

第三例為烏日區42歲男性，有小兒麻痹、脊髓損傷、良性前列腺肥大等病史，長期臥床，社會局安置於護理之家，6月16日接種疫苗後食慾不振，19日送往賢德醫院，6時50分到院，但到院前心肺功能已停止（OHCA），急救無效後宣告死亡。

第四例為大里區84歲男性，有慢性阻塞性肺病、糖尿病、失智症等病史，6月15日接種疫苗，16日約19時開始出現呼吸喘、血氧下降情形，急診處置後入院治療，17日凌晨失去生命徵象、量測不到血壓，並於1時9分死亡，經診斷為肺炎合併呼吸衰竭。

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