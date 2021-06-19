遭指為禾馨關說撥配疫苗　高嘉瑜：轉達選民陳情、沒施壓

北市好心肝診所日前爆發違規施打AZ疫苗，北市政風處已完成相關調查報告，卻爆發案外案，台北市長柯文哲今（19）日證實民進黨立委高嘉瑜打電話給衛生局，要求撥配85瓶疫苗給禾馨診所。對此，高嘉瑜下午出面喊冤表示，純粹轉達選民陳情，站在保護在診所生產的孕婦立場，完全沒有施壓。

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