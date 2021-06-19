遭指為禾馨關說撥配疫苗　高嘉瑜：轉達選民陳情、沒施壓

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高嘉瑜表示，在轉達診所需求後，黃世傑局長在10分鐘內就回覆「沒問題」，她沒接到訊息說有困難，她認為整件事很單純，診所也說會用在1到3類醫護人員施打對象，純粹是轉達選民需求，絕沒有施壓。高嘉瑜指出，這段期間很多診所有疫苗訴求，她就一併轉達，拜託衛生局能儘量協助，今天北市記者會針對她，讓她感到滿訝異。
針對是否知道禾馨要85瓶疫苗，高嘉瑜表示，禾馨診所員工有1000多人，他們也有跟衛生局聯繫，另一方面跟立委聯繫盼加速進度，她相信衛生局會視各診所需求去分配，絕不可能去介入疫苗撥配，相信衛生局內部有自己的原則。高嘉瑜說，衛生局接到電話10分鐘後就回覆說沒問題，感覺非常順利，她沒放在心上，單純轉達選民訴求，被扣上關說的帽子有點大，感覺被突擊。
媒體詢問是否是日前批評北市疫苗政策，北市府在反擊?高嘉瑜表示，當上立委後已經一年多沒見到柯文哲，代表感情已經不如以往，突然點到她的名字有些嚇到。高嘉瑜認為。柯市長可能覺得這件事沒有不能對別人講的事，希望她能出來說明，高嘉瑜強調沒見過蘇怡寧醫師，也沒去過禾馨診所，絕對沒有施壓，「我連壓都沒壓!」
高嘉瑜強調，她是依照法令做該做的事，也希望北市府能把好心肝1000名志工打疫苗的事做說明，好心肝的事她完全不情，今天看報導說好心肝診所打給衛生局股長就能要到疫苗，顯示拿到疫苗沒有那麼困難，她更質疑「衛生局的原則是什麼?」
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