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遭指為禾馨關說撥配疫苗　高嘉瑜：轉達選民陳情、沒施壓

▲遭北市府指為禾馨診所關說撥配疫苗，立委高嘉瑜喊冤表示，轉達選民陳情，基於保護孕婦立場，絕沒施壓。(圖／高嘉瑜國會辦公室提供)
▲遭北市府指為禾馨診所關說撥配疫苗，立委高嘉瑜喊冤表示，轉達選民陳情，基於保護孕婦立場，絕沒施壓。(圖／高嘉瑜國會辦公室提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-19 17:12:57｜2021-06-19 17:29:08

北市好心肝診所日前爆發違規施打AZ疫苗，北市政風處已完成相關調查報告，卻爆發案外案，台北市長柯文哲今（19）日證實民進黨立委高嘉瑜打電話給衛生局，要求撥配85瓶疫苗給禾馨診所。對此，高嘉瑜下午出面喊冤表示，純粹轉達選民陳情，站在保護在診所生產的孕婦立場，完全沒有施壓。

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高嘉瑜受訪表示，之前不認識禾馨診所的蘇怡寧醫師，是在5月底診所打來立院辦公室，蘇怡寧醫師跟她通話，他表示禾馨一年接生7000多名嬰兒，占北市新生兒數量的1/3，希望能夠幫忙爭取疫苗，一方面幫忙保護孕婦，一方面讓醫護人員獲得最佳照顧，她因此打電話給衛生局黃世傑局長。高嘉瑜指出，不只是診所，還包括牙醫師公會、醫師公會都有這樣的心聲。

高嘉瑜表示，在轉達診所需求後，黃世傑局長在10分鐘內就回覆「沒問題」，她沒接到訊息說有困難，她認為整件事很單純，診所也說會用在1到3類醫護人員施打對象，純粹是轉達選民需求，絕沒有施壓。高嘉瑜指出，這段期間很多診所有疫苗訴求，她就一併轉達，拜託衛生局能儘量協助，今天北市記者會針對她，讓她感到滿訝異。

針對是否知道禾馨要85瓶疫苗，高嘉瑜表示，禾馨診所員工有1000多人，他們也有跟衛生局聯繫，另一方面跟立委聯繫盼加速進度，她相信衛生局會視各診所需求去分配，絕不可能去介入疫苗撥配，相信衛生局內部有自己的原則。高嘉瑜說，衛生局接到電話10分鐘後就回覆說沒問題，感覺非常順利，她沒放在心上，單純轉達選民訴求，被扣上關說的帽子有點大，感覺被突擊。

媒體詢問是否是日前批評北市疫苗政策，北市府在反擊?高嘉瑜表示，當上立委後已經一年多沒見到柯文哲，代表感情已經不如以往，突然點到她的名字有些嚇到。高嘉瑜認為。柯市長可能覺得這件事沒有不能對別人講的事，希望她能出來說明，高嘉瑜強調沒見過蘇怡寧醫師，也沒去過禾馨診所，絕對沒有施壓，「我連壓都沒壓!」

高嘉瑜強調，她是依照法令做該做的事，也希望北市府能把好心肝1000名志工打疫苗的事做說明，好心肝的事她完全不情，今天看報導說好心肝診所打給衛生局股長就能要到疫苗，顯示拿到疫苗沒有那麼困難，她更質疑「衛生局的原則是什麼?」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

 
 

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