NBA／西決賽程出爐 雷納德、保羅恐來不及G1回歸
快艇今(19)日完成驚天逆轉以131:119擊敗爵士，隊史51年來首度闖進分區決賽，而西區決賽時間出爐，安排相當緊湊，快艇只能休息1天，將在21日(台灣時間)對上太陽，兩隊主將Kawhi Leonard、Chris Paul恐都來不及回歸。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-19 16:45:08
西決日期前四戰分別為6月21、23、25、27，若有需要進行到G7就會落到6月29日以及7月1、3日，賽程安排相當緊湊，幾乎都是打一休一，對已經打了前兩輪系列賽的球員來說可是一大體能考驗。
前2戰會先到西區第2種子太陽主場，接著2場前進第4種子快艇主場，若還未分出勝負，則是在鳳凰城、洛杉磯、鳳凰城接續進行。
太陽10年沒進季後賽，今年有Paul領軍一路勇闖西決，但前日觸發聯盟防疫協定，傳出確診新冠肺炎，何時能歸隊沒人知道，唯一好消息是，因Paul曾接種過輝瑞疫苗，隔離時間會比一般人短。
而快艇主將Leonard因右膝出現十字韌帶傷，接連缺席G5和G6，好在有其他隊友Paul George、Terance Mann跳出才能擊敗頭號種子爵士晉級，至於Leonard剩餘比賽能否出戰，同樣成謎。