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高雄後天78歲以上長者開打疫苗　藍綠都要求打到鄰長

▲高雄市長陳其邁宣布，6月21日起，將開放第3波高齡長輩施打疫苗，施打對象為78至86歲的長者，以及65到75歲的原住民長者。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁宣布，6月21日起，將開放第3波高齡長輩施打疫苗，施打對象為78至86歲的長者，以及65到75歲的原住民長者。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-19 16:47:08｜2021-06-19 16:55:15

高雄市民進黨議員陳致中，以及由六位國民黨議員組成的KK陣線，藍綠都出聲建請市府將全市鄰長納入COVID-19公費疫苗接種對象，高雄市長陳其邁今（19）日表示，依據WHO資料顯示，65歲以上的老人重症死亡率高於15到24歲的年輕族群非常多倍，這也是為何高齡長者要優先接種的原因，陳其邁並宣布，第3波78歲以上的高齡長輩，在6月21日起即可開始施打疫苗。

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▲高雄榮民總醫院林曜祥院長說，在台灣的本土確診病例中，50歲以下幾乎都沒什麼事情，但是80歲以上重症機會43%、死亡率26.9%，平均4個就有1個死亡，這也是為什麼要照危險性來施打疫苗的原因。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄榮民總醫院林曜祥院長說，在台灣的本土確診病例中，50歲以下幾乎都沒什麼事情，但是80歲以上重症機會43%、死亡率26.9%，平均4個就有1個死亡，這也是為什麼要照危險性來施打疫苗的原因。（圖／高雄市政府提供）
台中市長盧秀燕昨日宣布讓13,000名鄰長一起接種疫苗，高雄市議員陳致中也指出，考量高雄市38個行政區之鄰長協助市府推動基層防疫，從工作性質觀之，鄰長向來是里長最重要的幹部助手，故鄰長應與里長等同，也符合中央流行疫情指揮中心公費疫苗施打對象第二類第四項規定，高雄市里長已進行疫苗接種，為健全地方防疫網絡，建請市府斟酌考量將鄰長列入公費施打對象。

而由六位國民黨議員組成的KK陣線也認為，高雄與臺中人口差不多，但分配到的疫苗比臺中多11,800劑，疫苗數量沒有不足的問題。希望市長陳其邁重新考量，讓協助接種疫苗、發送通知單的鄰長早日獲得保障。

對此高雄市長陳其邁則表示，公費疫苗接種對象是按照風險的等級，跟健康危害的程度來施打，疫苗在現在這個階段，這一批中央所配到高雄的疫苗數目，要把75歲以上的長輩朋友要把疫苗施打完，這個數量真的是不夠，所以要按部就班的來擬定施打的順序。

▲從疾管署資料顯示，台灣的本土確診病例中，80歲以上長者如感染COVID-19，「重症率43%，致死率就達26.9%」。（圖／高雄市政府提供）
▲從疾管署資料顯示，台灣的本土確診病例中，80歲以上長者如感染COVID-19，「重症率43%，致死率就達26.9%」。（圖／高雄市政府提供）
高雄榮民總醫院林曜祥院長也說明，這個病毒引起的肺炎，唯一克服的方法就是要打疫苗，為什麼政府要分哪些人要先打，都是照危險性排序，從疾管署資料顯示，台灣的本土確診病例中，50歲以下幾乎都沒什麼事情，但是70歲以上重症率就達42.5%、死亡率就有11.5%，而 80歲以上重症機會43%、死亡率26.9%，平均4個就有1個死亡，這就是為什麼要照危險性來施打疫苗的原因。

▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁說，按中央流行疫情指揮中心風險對象次序施打，目前高雄獲配疫苗數量約可施打到78歲左右的長者，疫苗的數量就已經非常有限，所以真的希望說大家按部就班施打，相信疫苗很快地到位，就可以很快的施打；而6月21日，也就是下周一起，將開放第3波高齡長輩施打疫苗，施打對象為78至86歲的長者，以及65到75歲的原住民長者，明日起接種通知書就會陸續送到各位長輩手上，若是長輩在通知的時間無法前往接種，也可以保留，在下周日前都可以接種。

▲指揮中心公布各縣市確診數。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布各縣市確診數。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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