高雄後天78歲以上長者開打疫苗　藍綠都要求打到鄰長

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台中市長盧秀燕昨日宣布讓13,000名鄰長一起接種疫苗，高雄市議員陳致中也指出，考量高雄市38個行政區之鄰長協助市府推動基層防疫，從工作性質觀之，鄰長向來是里長最重要的幹部助手，故鄰長應與里長等同，也符合中央流行疫情指揮中心公費疫苗施打對象第二類第四項規定，高雄市里長已進行疫苗接種，為健全地方防疫網絡，建請市府斟酌考量將鄰長列入公費施打對象。
而由六位國民黨議員組成的KK陣線也認為，高雄與臺中人口差不多，但分配到的疫苗比臺中多11,800劑，疫苗數量沒有不足的問題。希望市長陳其邁重新考量，讓協助接種疫苗、發送通知單的鄰長早日獲得保障。
對此高雄市長陳其邁則表示，公費疫苗接種對象是按照風險的等級，跟健康危害的程度來施打，疫苗在現在這個階段，這一批中央所配到高雄的疫苗數目，要把75歲以上的長輩朋友要把疫苗施打完，這個數量真的是不夠，所以要按部就班的來擬定施打的順序。
高雄榮民總醫院林曜祥院長也說明，這個病毒引起的肺炎，唯一克服的方法就是要打疫苗，為什麼政府要分哪些人要先打，都是照危險性排序，從疾管署資料顯示，台灣的本土確診病例中，50歲以下幾乎都沒什麼事情，但是70歲以上重症率就達42.5%、死亡率就有11.5%，而 80歲以上重症機會43%、死亡率26.9%，平均4個就有1個死亡，這就是為什麼要照危險性來施打疫苗的原因。
陳其邁說，按中央流行疫情指揮中心風險對象次序施打，目前高雄獲配疫苗數量約可施打到78歲左右的長者，疫苗的數量就已經非常有限，所以真的希望說大家按部就班施打，相信疫苗很快地到位，就可以很快的施打；而6月21日，也就是下周一起，將開放第3波高齡長輩施打疫苗，施打對象為78至86歲的長者，以及65到75歲的原住民長者，明日起接種通知書就會陸續送到各位長輩手上，若是長輩在通知的時間無法前往接種，也可以保留，在下周日前都可以接種。
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