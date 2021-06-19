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高市今再+0　陳其邁：要長命百歲不被病毒感染就要打疫苗

▲高雄市市長陳其邁今天在防疫會議後記者會中宣布，高雄市6月21日開放78歲以上長者施打疫苗，明天民政局就會送達通知書。（圖／高市府提供）
▲高雄市市長陳其邁今天在防疫會議後記者會中宣布，高雄市6月21日開放78歲以上長者施打疫苗，明天民政局就會送達通知書。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-19 16:51:58

高雄市今(19)日再度0確診，市長陳其邁在防疫會議後記者會中宣布，高雄市6月21日開放78歲以上長者施打疫苗，明天民政局就會送達通知書。陳其邁呼籲，收到通知書務必要前往施打疫苗，因為要長命百歲不被病毒感染就只能靠打疫苗。

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▲陳其邁表示，從整個狀況來看，雙北個案多維持在兩位數字，假使雙北擴大疫調，找出潛在社區傳染源，防疫效率會更好。（圖／高市府提供）
▲陳其邁表示，從整個狀況來看，雙北個案多維持在兩位數字，假使雙北擴大疫調，找出潛在社區傳染源，防疫效率會更好。（圖／高市府提供）
陳其邁表示，從整個狀況來看，雙北個案多維持在兩位數字，假使雙北擴大疫調，找出潛在社區傳染源，防疫效率會更好；而高市府針對社區與長照等機構篩檢，全部都是陰性無人確診。

▲高市今天也針對行動不便者，提供得來速接種，由醫護就近到車道，為坐在車上長者接種。（圖／高市府提供）
▲高市今天也針對行動不便者，提供得來速接種，由醫護就近到車道，為坐在車上長者接種。（圖／高市府提供）
陳其邁指出，高雄增列五個大型疫苗施打站，包括高展館、巨高雄巨蛋、美濃國中等，下周一（21日）開始，展開第三波老人接種，對象為78至86歲一般長者，原住民為65至74歲長者，明天就會發放通知單。他也強調，高市今天也針對行動不便者，提供得來速接種，由醫護就近到車道，為坐在車上長者接種，若臥床在家，也可向區公所申請到府接種。

▲世界衛生組織做過統計，65歲以上老人與15至24歲青壯族群相較，65歲以上老人感染新冠肺炎致死率是青壯族群的230倍。（圖／高市府提供）
▲世界衛生組織做過統計，65歲以上老人與15至24歲青壯族群相較，65歲以上老人感染新冠肺炎致死率是青壯族群的230倍。（圖／高市府提供）
陳其邁也以世界衛生組織做過統計指出，65歲以上老人與15至24歲青壯族群相較，65歲以上老人感染新冠肺炎致死率是青壯族群的230倍，這也是中央要優先排序長者優先接種的主因。他認為，終結新冠肺炎方法就是接種疫苗，呼籲長者收到通知，就去打疫苗，尤其下周一長者接種疫苗年齡下修到78歲，要把握接種機會。

根據，高雄市衛生局統計，從6月15日至18日的疫苗接種率，依序為62%、64.8%、82.9%、71.2%，總計4天下來，應接種人數為36759人，實際接種人數為24406人，平均接種率為66.4%。針對今天的接種率，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，今天發出8549張通知單，截至上午11點55分，接種人數是1713人，大概2成左右。潘炤穎也認為，這是因為高雄上午下大雨，導致長輩出門不方便，下午雨勢稍緩後，預期接種率能回到5、6成。

至於，台中市率6都之先，開放1萬3000名鄰長施打疫苗，不少藍綠議員呼籲市府也應考量高雄1萬7328位鄰長能優先施打，陳其邁表示，會根據公費疫苗接種對象的危害等級與程度來施打，這批中央配發到高雄的疫苗數量，「要把75歲以上的長輩都施打完，數量真的不夠」，市府會根據風險、根據健康危害程度，擬定施打順序。因此希望大家按部就班，疫苗很快到位後，就能很快施打。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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