籃球／太陽神太夯！撞名企排 T1球隊改名「台中太陽」
T1 League新職籃聯盟的台中太陽神，因「撞名」企業排球聯賽球隊名稱，今(19)日宣布改名為「台中太陽」（TAICHUNG SUNS），代表中台灣的正能量與蒸蒸日上的衝勁。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-19 16:55:53
「台中太陽」原以神話中的「太陽神」為名，但由於企業排球聯賽台中長力率先更名為台中太陽神，因此籃球隊決定以「台中太陽」出發，象徵台中的清新、陽光與正面能量，也代表衝上第一、如日中天的決心。
台中太陽採取「菁英式」股東制，集合包含精密工業、設計產業與網路直播平台等2至3家知名龍頭企業，讓決策與執行更有效率，目前已與多名球員達成協議與簽約，將於下周起陸續亮相。總經理汪蔚傑更持續尋求目前自由市場的大物，期待組成最完整陣容亮麗出擊。
球員出身的汪蔚傑，執教生涯超過20年，包含5年的WCBA職業聯賽總教練經歷，堪稱全台灣籃球資歷最豐富的總經理。身為股東成員的他共同出資參與台灣職籃盛事，為台灣籃球貢獻心力。汪蔚傑表示，台中太陽的球員將是一時之選的中流砥柱，期盼這支在地球隊成為台中人的驕傲。
為展現台中的屬地主義，台中太陽將以國立臺灣體育運動大學體育館為主場，球團更以年輕化為球員組成重點方向，期待能以令人耳目一新的陣容與城市相結合，帶來活力與衝勁，正如隊名「太陽」象徵的正能量，取得更多在地鄉親的認同，未來更希望能與市政合作，推動當地基層教育與相關體育活動，創造就業機會與人才，連結在地文化，感染台中並擴及全台球迷。