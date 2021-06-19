線上就業博覽會15000個工作機會 民眾防疫在家也能求職

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雲嘉南分署長劉邦棟表示，受COVID-19疫情影響，為減少民眾不必要的移動與接觸，實體徵才活動均取消辦理，為持續相挺有求職需求的民眾，雲嘉南分署服務不間斷，將就業博覽會轉為線上辦理，共計有台積電、群創光電、宏佳騰動力科技、王品餐飲等近1,800家廠商，其中薪資超過3萬元以上有逾3,000個職缺，其中還有生技公司開出最高80K找會計專員，產業面向多元包括製造業、數位科技業、綠能再生及服務業等，希望民眾在家也能找到理想工作。
為鼓勵民眾踴躍求職，只要7月22日前上「2021台灣就業通 雲嘉南區線上就業博覽會」(https://reurl.cc/pgZ39r)投遞履歷或分享指定貼文，就有機會抱走Switch主機及行動電源等多項好禮；此外，現在適逢畢業季，青年求職者也可使用「Youth職涯就業諮詢平台」與職涯顧問進行一對一諮詢服務，只要是18-29歲青年，到台灣就業通網站登入，就能預約諮詢時段，陪伴青年打造優勢職涯；另外，非青年身分的求職者也可使用「台灣就業通」進行多元職涯探索及評估，作為選擇職業的參考。
另外因疫情影響而通報減班休息的勞工，也可擇一申請「安心就業計畫」、「充電再出發訓練計畫」，前項計畫為補貼減班休息前後薪資的50%，每月最高補助1萬900元、最長24個月，後者則是勞工於減班休息期間參加訓練課程，每小時補助160元、每月最高補助120小時；另為協助受疫情影響的失業勞工，勞動部規劃「失業給付線上申辦」系統，鼓勵民眾可透過此線上系統、電子郵件或傳真等方式辦理，減少不必要的外出，一起攜手抗疫。