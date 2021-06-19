線上就業博覽會15000個工作機會 民眾防疫在家也能求職

新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊就業市場，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為了即將畢業的社會新鮮人及受疫情影響的求職民眾，即日起至7月22日辦理為期一個月的線上就業博覽會，特開發近1800家廠商，釋出超過1萬5000個工作機會，讓民眾在家防疫也能安心求職。

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雲嘉南分署長劉邦棟表示，受COVID-19疫情影響，為減少民眾不必要的移動與接觸，實體徵才活動均取消辦理，為持續相挺有求職需求的民眾，雲嘉南分署服務不間斷，將就業博覽會轉為線上辦理，共計有台積電、群創光電、宏佳騰動力科技、王品餐飲等近1,800家廠商，其中薪資超過3萬元以上有逾3,000個職缺，其中還有生技公司開出最高80K找會計專員，產業面向多元包括製造業、數位科技業、綠能再生及服務業等，希望民眾在家也能找到理想工作。

為鼓勵民眾踴躍求職，只要7月22日前上「2021台灣就業通 雲嘉南區線上就業博覽會」(

https://reurl.cc/pgZ39r

)投遞履歷或分享指定貼文，就有機會抱走Switch主機及行動電源等多項好禮；此外，現在適逢畢業季，青年求職者也可使用「Youth職涯就業諮詢平台」與職涯顧問進行一對一諮詢服務，只要是18-29歲青年，到台灣就業通網站登入，就能預約諮詢時段，陪伴青年打造優勢職涯；另外，非青年身分的求職者也可使用「台灣就業通」進行多元職涯探索及評估，作為選擇職業的參考。

另外因疫情影響而通報減班休息的勞工，也可擇一申請「安心就業計畫」、「充電再出發訓練計畫」，前項計畫為補貼減班休息前後薪資的50%，每月最高補助1萬900元、最長24個月，後者則是勞工於減班休息期間參加訓練課程，每小時補助160元、每月最高補助120小時；另為協助受疫情影響的失業勞工，勞動部規劃「失業給付線上申辦」系統，鼓勵民眾可透過此線上系統、電子郵件或傳真等方式辦理，減少不必要的外出，一起攜手抗疫。