中市府開放鄰長打疫苗　外界質疑涉嫌綁樁

台中市長盧秀燕率全國之先，為1萬3千名鄰長打疫苗。對此，民進黨台中市議員曾朝榮、李天生、周永鴻、張家銨、蔡耀頡、陳淑華、邱素貞表示，「我們支持鄰長打疫苗」。不過，市府一直將「特定人」安插成為第二類的「防疫第一線人員」來插隊，並由市府系統性造冊列入，外界質疑盧市府涉嫌綁樁。他們希望打疫苗不要有多重標準，不應該以選票考量做疫苗的分配。
記者柳榮俊/台中報導
2021-06-19 17:17:41
曾朝榮、陳淑華、邱素貞建議，盧市府打疫苗要整體考量，有疫苗接種計畫，並依計畫依序快速施打疫苗，如第一線醫護人員與家屬，以及保全業、殯葬業、運輸業、市場營業人員等也在風險中，應納入施打對象，維護市民安全。
曾朝榮、李天生、周永鴻、張家銨、蔡耀頡表示，市長盧秀燕不遵照中央施打疫苗的順序，直接安排鄰長施打疫苗，無視中央的行政命令，外界質疑大辣辣直接用選票的思維在施政。
曾朝榮指出，貿然開放鄰長打疫苗，恐陷鄰長於不義。第七類人員幾乎都是正職公務人員，但還要造冊並且報請指揮中心同意，但是盧市府隨便造個防疫第一線人員的名冊，就提升成第二類了，第七類人員一直被插隊，到現在也沒通知何時可以打疫苗，只能感嘆自己辛苦替國家工作，結果連一個鄰長、或志工都不如。
陳淑華、邱素貞強調，打疫苗要整體考量，有疫苗接種計畫，並依計畫依序快速施打疫苗，設法提高疫苗接種率超過6、7成以上，達成群體免疫的目標，至於誰應該先接受施打疫苗，應由專業公衛考量，不應該是政治考量。打疫苗不要有多重標準，不應該以選票考量做疫苗的分配。