中市鄰長施打疫苗爭議　盧秀燕：負完全責任

台中市長盧秀燕將全市鄰長列入疫苗接種公費對象今(19)日開打，引發爭議，中央疫情指揮中心提醒責任自負。對此，盧秀燕在中市防疫記者會回應說，防疫如作戰，一定要給武器，里鄰長是第一線防疫人員，保護好里鄰長，才能保護好市民，她是台中市防疫指揮官，她做決策，她負完全責任，鄰長名冊早準備好，今已送中央，感謝中央指導關心。
記者柳榮俊/台中報導
2021-06-19 17:44:29
盧秀燕率全國之先，為1萬3千名鄰長打疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，目標75歲年齡層都還沒打到，因此地方政府是否有造冊，審慎檢視是否實際從事居家檢疫、居家隔離的第一線人員，避免排擠到75歲以上長者接種疫苗。
盧秀燕嚴正表示，防疫如作戰，上戰場的戰士一定要給武器，里鄰長是第一線防疫人員，台中累積至今，居家檢疫超過7萬多人，警消區公所里鄰長，都是第一線防疫人員，唯有保護好防疫戰士，才能保護好人民，她是台中市疫情指揮官，她做的決策，她會負負完全責任。
盧秀燕說，謝謝中央指導和體諒，台中市1萬3千名鄰長冊早準備好，今已送中央，並再次強調，感謝各方對台中疫情的指導關心和幫忙。
市府指出，19日上午共21193人施打，80歲以上長者施打率約2成6，確實有出現緩打潮，至於鄰長部分，4千多人施打，已完成六成七，明20日會繼續。