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防疫記者會繼續天天開？南北雙哲不同調

▲台南市長黃偉哲認為，防疫記者會除了疫情狀況、疫調足跡之外，還是有很多訊息可以跟市民朋友溝通，如果防疫等級沒降，還是考慮天天開。（圖／台南市政府提供）
▲台南市長黃偉哲認為，防疫記者會除了疫情狀況、疫調足跡之外，還是有很多訊息可以跟市民朋友溝通，如果防疫等級沒降，還是考慮天天開。（圖／台南市政府提供）

記者鄭婷襄／台南報導

2021-06-19 18:06:04

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布全國新增127例本土確診病例，台南無新增本土個案，市長黃偉哲指出，明日起將展開80歲以上長者及70歲以上具原住民身分長者接種作業，對於台北市長柯文哲認為北市疫情趨於穩定，不再固定於每日召開防疫記者會，黃偉哲則說，沒有降級的話還是考慮天天開。

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台南市在6月12日獲配AZ疫苗56,000劑已全數施打完畢、而17日獲配的31,700劑也已開始施打，黃偉哲表示，台南市目前累計施打疫苗人數共計63,564人，自明日起，除了75歲以上具重大傷病身分長者（民國35年12月31日前出生），以及80歲以上長者（民國30年12月31日前出生）及70歲以上具原住民身分長者（民國40年12月31日前出生）接種作業。

▲台南市明（20）日起，將展開75歲以上具重大傷病身分長者（民國35年12月31日前出生），以及80歲以上長者（民國30年12月31日前出生）及70歲以上具原住民身分長者（民國40年12月31日前出生）的COVID-19疫苗接種作業。（圖／台南市政府提供）
▲台南市明（20）日起，將展開75歲以上具重大傷病身分長者（民國35年12月31日前出生），以及80歲以上長者（民國30年12月31日前出生）及70歲以上具原住民身分長者（民國40年12月31日前出生）的COVID-19疫苗接種作業。（圖／台南市政府提供）
其中80歲以上長者族群預計有3萬8,926人，70歲以上具原住民身分長者有103人，提醒長輩前往施打疫苗時記得攜帶身分證、健保卡雙證件；針對近日全台似乎出現疫苗緩打潮，黃偉哲認為，若長者以及家屬因為擔憂而想暫緩施打，市府也會尊重個人選擇，有多出來的疫苗，就繼續往下一個年齡來開放。

對於台北市長柯文哲認為北市疫情趨於穩定，不再固定於每日召開防疫記者會，黃偉哲認為柯P有柯P的作法，這個記者會有時候開被人家說「有需要開嗎」，不開又覺得說「你是過度自滿嗎」，所以覺得在疫情期間，除非是三級降級，那時候會考慮隔天開，或是每週開一次，那如果沒有降級的話，還是考慮天天開，畢竟記者會除了疫情狀況、疫調足跡之外，還是有很多訊息可以跟市民朋友說的，寧可開記者會「+0」沒人看，也不可因為沒有開記者會而疏漏什麼。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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可能，都有疫苗了
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