防疫記者會繼續天天開？南北雙哲不同調

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布全國新增127例本土確診病例，台南無新增本土個案，市長黃偉哲指出，明日起將展開80歲以上長者及70歲以上具原住民身分長者接種作業，對於台北市長柯文哲認為北市疫情趨於穩定，不再固定於每日召開防疫記者會，黃偉哲則說，沒有降級的話還是考慮天天開。





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台南市在6月12日獲配AZ疫苗56,000劑已全數施打完畢、而17日獲配的31,700劑也已開始施打，黃偉哲表示，台南市目前累計施打疫苗人數共計63,564人，自明日起，除了75歲以上具重大傷病身分長者（民國35年12月31日前出生），以及80歲以上長者（民國30年12月31日前出生）及70歲以上具原住民身分長者（民國40年12月31日前出生）接種作業。



