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遭柯文哲爆關說要疫苗！高嘉瑜曝「出發點」：公道在人心

▲台北市長柯文哲19日在記者會中點名民進黨立委高嘉瑜，曾向衛生局要求撥配85瓶疫苗給禾馨診所。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.31)
▲台北市長柯文哲19日在記者會中點名民進黨立委高嘉瑜，曾向衛生局要求撥配85瓶疫苗給禾馨診所。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.31)

編輯中心/綜合報導

2021-06-19 19:35:03

日前台北市爆出好心肝診所違規施打疫苗，引發特權爭議。今（19）日台北市長柯文哲則在記者會中點名民進黨立委高嘉瑜，曾向衛生局要求撥配85瓶疫苗給禾馨診所。對此，高嘉瑜在晚間再度發聲，除透露自己的「出發點」外，最後更高喊「公道自在人心！」

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高嘉瑜在臉書發文以「轉達民意、照顧醫護、保護孕婦」為題，並說明澄清「禾馨是全台灣孕婦生產最多的醫療院所之一，新生兒出生占全台北市的30%至40%，一年7000多個新生兒在禾馨出生。禾馨在5月底打電話到辦公室希望我們協助爭取疫苗保護孕婦及第一線醫護，我回電後了解訴求，也轉達給台北市衛生局，在此之前，從未接觸也不認識禾馨診所人員」。

▲北市疫苗分配之亂，台北市長柯文哲證實立委高嘉瑜成致電衛生局要求撥配疫苗給小禾馨診所。(圖／北市府提供)
▲北市疫苗分配之亂，台北市長柯文哲證實立委高嘉瑜成致電衛生局要求撥配疫苗給小禾馨診所。(圖／北市府提供)
高嘉瑜表示，此次陳情的內容跟出發點是站在保護孕婦、新生兒及醫護的立場。衛生局了解後也在10分鐘左右就同意協助，相信也是以孕婦、醫護為優先。且禾馨也保證疫苗都是用在符合法令的1～3類的醫事人員及員工身上，同時我們也本於權責一再轉達台北市牙醫師公會及基層醫師公會、托嬰中心等醫護人員急需疫苗的訴求給衛生局。

▲（圖／翻攝高嘉瑜臉書）
▲高嘉瑜表示，此次陳情的內容跟出發點是站在保護孕婦、新生兒及醫護的立場。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）
高嘉瑜最後也說，「以上說明，如人飲水，冷暖自知，公道自在人心！」（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
89.72%10.28%
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您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
11.71%88.29%
2021-06-16-2021-06-19
指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

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