遭柯文哲爆關說要疫苗！高嘉瑜曝「出發點」：公道在人心
日前台北市爆出好心肝診所違規施打疫苗，引發特權爭議。今（19）日台北市長柯文哲則在記者會中點名民進黨立委高嘉瑜，曾向衛生局要求撥配85瓶疫苗給禾馨診所。對此，高嘉瑜在晚間再度發聲，除透露自己的「出發點」外，最後更高喊「公道自在人心！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-19 19:35:03
高嘉瑜在臉書發文以「轉達民意、照顧醫護、保護孕婦」為題，並說明澄清「禾馨是全台灣孕婦生產最多的醫療院所之一，新生兒出生占全台北市的30%至40%，一年7000多個新生兒在禾馨出生。禾馨在5月底打電話到辦公室希望我們協助爭取疫苗保護孕婦及第一線醫護，我回電後了解訴求，也轉達給台北市衛生局，在此之前，從未接觸也不認識禾馨診所人員」。
高嘉瑜表示，此次陳情的內容跟出發點是站在保護孕婦、新生兒及醫護的立場。衛生局了解後也在10分鐘左右就同意協助，相信也是以孕婦、醫護為優先。且禾馨也保證疫苗都是用在符合法令的1～3類的醫事人員及員工身上，同時我們也本於權責一再轉達台北市牙醫師公會及基層醫師公會、托嬰中心等醫護人員急需疫苗的訴求給衛生局。
高嘉瑜最後也說，「以上說明，如人飲水，冷暖自知，公道自在人心！」（編輯：潘毅）
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