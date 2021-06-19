內幕／澄清黨內未擋郭董買疫苗　關鍵人物羅秉成上陣說明

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為了回應郭台銘，總統府火速發出聲明，表達蔡總統始終樂意與郭台銘見面會談。此外，行政院中午舉行臨時記者會，由羅秉成宣告政府將發函授權台積電及永齡基金會代表政府洽談BNT疫苗，且可向代理商（上海復星）洽購。而蔡總統更是在當天下午4時於總統府內，親自和郭台銘、台積電董事長劉德音會商了一個半小時。
《NOWnews今日新聞》調查發現，郭台銘的聲明發出之後，府院幕僚感到相當驚訝，認為郭的說法與這段期間政府一直全力協助的事實不符，於是緊急開會討論，隨即拍板決定趕快舉行記者會、對外說明，且馬上邀請郭台銘和劉德音等企業人士入府，當面向蔡總統表達意見。
據了解，在這段期間，代表官方協助企業洽購疫苗的關鍵人物之一，就是羅秉成。由於羅秉成相當熟悉這段過程的始末，不僅親自主持行政院的臨時記者會，說明政府立場，下午也陪同蔡總統與郭台銘、劉德音會商，全程參與政府與民間的溝通過程。
一名知情的府院官員表示，郭台銘一開始表達欲採購疫苗的意願之後，是疾管署在負責聯繫，不過後來發現採購過程有一些需要政府授權的部分，大約在6月初，行政院長蘇貞昌就指派具有法務背景的羅秉成加入一起處理，並隨時向蘇回報進度，所以羅秉成是最清楚這件事情始末的人。
對於郭台銘質疑有綠營派系不同意見，該人士表示，政府的立場一直都是大力協助，蘇貞昌也派了羅秉成介入幫忙，怎麼會阻擋？卡關的部分是BNT原廠那邊，原廠不願意賣政府以外的單位，並不是政府在卡企業，6月初以來，政府都是全力在幫忙。
該人士也說，後來郭台銘入府和蔡總統會談後，也清楚了政府的態度一直是全力協助，大家當面釋疑，把誤會說清楚。
一名民進黨內人士表示，府院不只快速回應郭台銘的聲明，且直球對決，沒有迴避任何一點，蔡總統也在當日就與郭台銘碰面，就是要傳達，政府並沒有拖延阻擋。
該人士也說，民進黨中央也澄清，黨內派系有不同意見的說法不是事實，更是造謠。蔡英文的態度就是公開感謝郭台銘，黨內派系不至於有不一樣的意見，大家的態度都希望疫苗進口如蔡總統所言「越快越好」。