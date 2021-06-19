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拒禾馨橋疫苗請託　林奕華：民代應精準判斷

▲國民黨立委林奕華證實，的確曾接過禾馨請託電話。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝）
▲國民黨立委林奕華證實，的確曾接過禾馨請託電話。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝）

記者張志康/綜合報導

2021-06-19 19:45:18｜2021-06-19 19:48:48

台北市長柯文哲今（19）日召開記者會，說明好心肝等相關診所施打疫苗的調查報告，會中指出民進黨籍立法委員高嘉瑜曾為小禾馨診所向台北市衛生局關說疫苗分配。會後禾馨自爆曾致電大安區立委遭拒。國民黨籍立法委員林奕華在臉書發文，表示自己確有接過請託電話。

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林奕華表示，在5月下旬助理的確有接到（禾馨請託）電話，保護基層醫護人員施打疫苗非常重要，但當時台北市衛生局對於醫護人員接種疫苗的規劃，是「經由基層診所造冊送至公會後，至指定醫療院所施打」，確認了現行政策後，我們回覆了台北市的作法和SOP，因為當時疫苗短缺情形更嚴重，我們選擇尊重台北市衛生局對基層診所醫護人員的一致政策。

林奕華指出，目前關於疫苗一直有許多爭議，最大的問題還是因為疫苗嚴重不足，她表示，她更迫切希望有足夠的疫苗進到台灣，讓更多人都可以打到疫苗，提高群體免疫力，阻斷病毒傳染，這才是最重要的！

林奕華表示，她與服務團隊對於選民服務一向全力以赴，尤其對於市民朋友和弱勢族群碰到不公不義的事情，都是衝在第一線協助。但民代也要透明接受選民檢驗，所以對每件服務案件也必須精準判斷。

林奕華最後強調，她與團隊未來也會繼續努力在各方面協助市民朋友，也希望疫苗趕快來，疫苗夠了，更多人能順利施打，都不會有這些紛擾，也才能讓大家盡速恢復正常生活！

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