越南居民支持國產疫苗　對中國製有疑慮

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此外，越南國產的COVID-19疫苗Nanocovax從6月8日開始第三期人體臨床試驗。
為了探究市井小民對接種疫苗的想法與偏好，中央社記者近日前往河內市一家大賣場隨機訪問，受訪民眾皆認為，為了早日回到正常生活，願意配合接種疫苗。但一談及中國疫苗，所有人則語帶保留。
摩托計程車司機潘懷龍（Phan Hoai Long）表示，如果可以選擇，他想打俄羅斯衛星-V及越南國產疫苗。「從電視上得知俄羅斯一開始疫情很嚴重，但後來人民接種（國產）疫苗，疫情慢慢緩和。」
至於中國疫苗，潘懷龍說，他可能不會做這一選擇，「新聞報導說接種後有許多意外，對於中國疫苗，我不是很有信心」。
在賣場販售化妝品的阮氏香茶（Nguyen Thi HuongTra）雖然擔心疫苗有副作用，但她仍願意配合政府政策施打，「我會選擇最多人施打的疫苗，而且可能是越南生產的疫苗，我還是喜歡越南貨。」
談及中國疫苗時，她表示，不會接種中國疫苗，「有很多原因，包括政治因素在內，如果要我打中國疫苗我就不打，但如果（越南）政府已批准，就再考慮看看」。
在賣場販售女鞋的吳氏梅草（Ngo Thi Mai Thao）指出，疫情讓她的生意重挫7成，她願意打疫苗達到群體免疫。「如果可以，我會優先選擇越南生產的疫苗，若越南來不及生產，就選擇英國、美國或德國疫苗。」
面對中國疫苗有望引進越南，吳氏梅草直言：「中國疫苗我不敢打，有很多原因，但最主要是我對中國疫苗信任度不高。」
來河內工作2年的韓國民眾Gabriel Huang坦言，對越南政府的疫苗政策有點失望，因為「到現在仍未取得足夠的疫苗給越南民眾與外國人」。
此外，他最近聽說，在越南的外國企業不僅要自費為員工施打，且每施打一名企業員工，就要對等捐一劑的錢給越南民眾施打，令人感到不太合理。
他表示，若越南取得疫苗的進展不佳，他不排除回韓國打完再來，而他最想打的疫苗是輝瑞（Pfizer/BioNTech），因為比較安全。對於中國疫苗，曾在深圳工作10年的他表示：「我個人認為中國疫苗不安全。」
越南有約9800萬人口，目前包括自購與受贈在內，僅收到約390萬劑的AZ疫苗以及1000劑俄羅斯衛星-V。自購的Pfizer/BioNTech有望於7月開始供貨，中國國藥疫苗引進也指日可待。（編輯：陳惠珍/馮昭）1100619