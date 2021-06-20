COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

越南居民支持國產疫苗　對中國製有疑慮

▲越南國產的新冠疫苗「Nanocovax」早前進入三期試驗，和中國國藥集團研製的疫苗相比，當地民眾對國產疫苗較有信心。（圖／翻攝自網路）
▲越南國產的新冠疫苗「Nanocovax」早前進入三期試驗，和中國國藥集團研製的疫苗相比，當地民眾對國產疫苗較有信心。（圖／翻攝自網路）

中央社

2021-06-20 08:35:29

（中央社記者陳家倫河內19日專電）越南為有更多疫苗來源，引進外國疫苗與研製國產疫苗並進。河內居民受訪時紛紛表態支持越南國產，對中國疫苗呈觀望態度。一名韓國民眾則說，越南取得疫苗量太少，有點失望。

我是廣告 請繼續往下閱讀
越南共批准4款外國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，依時間順序為阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗、俄羅斯衛星-V（Sputnik V）疫苗、中國國藥集團（Sinopharm）疫苗及輝瑞（Pfizer/BioNTech）疫苗。

此外，越南國產的COVID-19疫苗Nanocovax從6月8日開始第三期人體臨床試驗。

為了探究市井小民對接種疫苗的想法與偏好，中央社記者近日前往河內市一家大賣場隨機訪問，受訪民眾皆認為，為了早日回到正常生活，願意配合接種疫苗。但一談及中國疫苗，所有人則語帶保留。

摩托計程車司機潘懷龍（Phan Hoai Long）表示，如果可以選擇，他想打俄羅斯衛星-V及越南國產疫苗。「從電視上得知俄羅斯一開始疫情很嚴重，但後來人民接種（國產）疫苗，疫情慢慢緩和。」

至於中國疫苗，潘懷龍說，他可能不會做這一選擇，「新聞報導說接種後有許多意外，對於中國疫苗，我不是很有信心」。

在賣場販售化妝品的阮氏香茶（Nguyen Thi HuongTra）雖然擔心疫苗有副作用，但她仍願意配合政府政策施打，「我會選擇最多人施打的疫苗，而且可能是越南生產的疫苗，我還是喜歡越南貨。」

談及中國疫苗時，她表示，不會接種中國疫苗，「有很多原因，包括政治因素在內，如果要我打中國疫苗我就不打，但如果（越南）政府已批准，就再考慮看看」。

在賣場販售女鞋的吳氏梅草（Ngo Thi Mai Thao）指出，疫情讓她的生意重挫7成，她願意打疫苗達到群體免疫。「如果可以，我會優先選擇越南生產的疫苗，若越南來不及生產，就選擇英國、美國或德國疫苗。」

面對中國疫苗有望引進越南，吳氏梅草直言：「中國疫苗我不敢打，有很多原因，但最主要是我對中國疫苗信任度不高。」

來河內工作2年的韓國民眾Gabriel Huang坦言，對越南政府的疫苗政策有點失望，因為「到現在仍未取得足夠的疫苗給越南民眾與外國人」。

此外，他最近聽說，在越南的外國企業不僅要自費為員工施打，且每施打一名企業員工，就要對等捐一劑的錢給越南民眾施打，令人感到不太合理。

他表示，若越南取得疫苗的進展不佳，他不排除回韓國打完再來，而他最想打的疫苗是輝瑞（Pfizer/BioNTech），因為比較安全。對於中國疫苗，曾在深圳工作10年的他表示：「我個人認為中國疫苗不安全。」

越南有約9800萬人口，目前包括自購與受贈在內，僅收到約390萬劑的AZ疫苗以及1000劑俄羅斯衛星-V。自購的Pfizer/BioNTech有望於7月開始供貨，中國國藥疫苗引進也指日可待。（編輯：陳惠珍/馮昭）1100619

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
14.27%85.73%
2021-06-17-2021-06-20

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
89.75%10.25%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
11.81%88.19%
2021-06-16-2021-06-19
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀