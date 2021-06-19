COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

美贈250萬劑莫德納疫苗　綠委：美國行動打臉國民黨唱衰

▲AIT證實250萬劑莫德納疫苗6月20日抵台。（圖／指揮中心提供）
▲AIT證實250萬劑莫德納疫苗6月20日抵台。（圖／指揮中心提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-19 21:26:50｜2021-06-19 21:27:44

美國在台協會(AIT)今（19）日晚間證實，美國援贈250萬劑莫德納疫苗將於明天抵台。民進黨立委除表示感謝外，更表示美國以行動打臉國民黨的唱衰。

我是廣告 請繼續往下閱讀

AIT透過臉書表示，期待明天即將抵台的250萬劑莫德納疫苗，此批疫苗由美國政府捐助，數量包含了6月6日美國參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯訪台所宣布的75萬劑，並再加上額外捐贈的175萬劑，總計250萬劑疫苗。

民進黨立委羅致政表示，做為台美國會議員聯誼會的會長，他要代表聯誼會感謝美國政府與人民，尤其感謝美國國會議員的長期支持。「台灣面對外有中國的各種打壓，內有藍營的唱衰扯腿，美國的適時加碼援助，顯然是有備而來。」

立委林俊憲表示，國民黨老是愛嫌美國做得不夠、做得太少，現在美國用實際行動打臉了。只希望這次不要再說出什麼酸言酸語，真心感謝就好，也不要再說什麼「因為國民黨嫌太少所以美國加碼」這種鬼話了。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
14.14%85.86%
2021-06-17-2021-06-20

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
89.67%10.33%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
11.91%88.09%
2021-06-16-2021-06-19
指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀