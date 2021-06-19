美贈250萬劑莫德納疫苗　綠委：美國行動打臉國民黨唱衰

美國在台協會(AIT)今（19）日晚間證實，美國援贈250萬劑莫德納疫苗將於明天抵台。民進黨立委除表示感謝外，更表示美國以行動打臉國民黨的唱衰。





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AIT透過臉書表示，期待明天即將抵台的250萬劑莫德納疫苗，此批疫苗由美國政府捐助，數量包含了6月6日美國參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯訪台所宣布的75萬劑，並再加上額外捐贈的175萬劑，總計250萬劑疫苗。





民進黨立委羅致政表示，做為台美國會議員聯誼會的會長，他要代表聯誼會感謝美國政府與人民，尤其感謝美國國會議員的長期支持。「台灣面對外有中國的各種打壓，內有藍營的唱衰扯腿，美國的適時加碼援助，顯然是有備而來。」





立委林俊憲表示，國民黨老是愛嫌美國做得不夠、做得太少，現在美國用實際行動打臉了。只希望這次不要再說出什麼酸言酸語，真心感謝就好，也不要再說什麼「因為國民黨嫌太少所以美國加碼」這種鬼話了。









