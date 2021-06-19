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美贈250萬劑莫德納！他回顧柯文哲「年初預言」：神打臉

▲前桃園市議員王浩宇也翻出柯文哲受訪時的「年初預言」，引發議論。（圖／台北市政府提供）
▲前桃園市議員王浩宇也翻出柯文哲受訪時的「年初預言」，引發議論。（圖／台北市政府提供）

編輯中心/綜合報導

2021-06-19 21:41:57｜2021-06-19 22:19:25

日前美國才派三位聯邦參議員來台訪問，當時宣布要提供75萬劑疫苗給台灣。而今（19）日美國在台協會（AIT）更證實，明（20）日將有250萬劑莫德納抵台，比原先數量多出不少。對此，前桃園市議員王浩宇也翻出柯文哲受訪時的「年初預言」，引發議論。

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王浩宇在臉書上貼出，台北市長柯文哲今年初接受《NOWNews今日新聞》專訪的片段，柯文哲當時曾預言「台灣買不到英國跟美國的(疫苗)，中國大陸說要免費送你，那台灣就陷入焦慮」。

▲王浩宇針對柯文哲過往言論發文。（圖／翻攝王浩宇臉書）
▲王浩宇針對柯文哲過往言論發文。（圖／翻攝王浩宇臉書）
對此，王浩宇也認為「神預測變成神打臉。後來，台灣不但買英國的AZ、美國的Moderna疫苗，還從美、日免費拿到一堆英國、美國的疫苗，疫苗多到打不完」。

▲今（19）日美國在台協會（AIT）證實，明（20）日將有250萬劑莫德納抵台。（圖／翻攝王浩宇臉書）
▲今（19）日美國在台協會（AIT）證實，明（20）日將有250萬劑莫德納抵台。（圖／翻攝王浩宇臉書）
不過根據《NOWNews今日新聞》的專訪影片中顯示，柯文哲當時發言的前提為「台灣3月時的政治攻防」，當時台灣也尚未出現本土疫情，因此無法全對照至目前狀況。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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