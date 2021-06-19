批綠營「黨意封殺民意」！江啟臣承諾：疫後上街頭討公道

立法院昨（18）日三讀通過紓困4.0特別預算案，僅小刪5億100萬，而國民黨團17項提案包含成立國賠小組、普發現金1萬元、確診死亡發放250萬元補償金及30萬元慰助金等提案階遭否決。稍早國民黨主席江啟臣也在臉書表示，國民黨將一一揭發政府的錯誤決策，更承諾疫情過後將會帶領國人走街頭、走法院、討公道。

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江啟臣先是針對民進黨在立法院否決了「加速採購國際認證疫苗，8月底三千萬劑」，形容這是用黨意封殺民意表示不想積極採購；否決「國產疫苗EUA審查全程直播」、「國產疫苗完成三期臨床報告再施打」，這表示要在違反國際標準下，強硬闖關國產疫苗。

▲江啟臣批蔡政府是黑箱硬幹的政府、獨裁霸道的政府。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

至於否決「3+11決策會議紀錄公開」，江啟臣則稱這表示政府不準外界究責，要用多數暴力，封鎖訊息，不讓民眾知道為什麼台灣會走向疫情爆發，認為蔡政府是一個不顧人民性命的政府，「這是一個黑箱硬幹的政府，這是一個獨裁霸道的政府」，並稱這種政府沒有什麼從天而降的公平正義，只有團結的人民向政府發聲才能討回公道。

文末江啟臣也向國人承諾，國民黨除了會一一揭弊外，更會用盡全力支援防疫前線，募集防疫物資、為醫護發聲，允諾未來台灣走出疫情關卡後，將為疫情間三餐無濟的弱勢群眾、因疫情離世的國人，走街頭、走法院、討公道。（編輯：楊智傑）