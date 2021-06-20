伊朗新總統強硬保守派法官萊希　承諾肅貪扶貧

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萊希1960年出生於伊朗東北部什葉派穆斯林聖城麥什赫德（Mashhad），1979年伊斯蘭革命推翻美國支持的巴勒維王朝後，年僅20歲的萊希被任命為卡拉吉市（Karaj）檢察官。
對流亡的反對人士和人權團體而言，萊希的名字就是1988年大規模處決馬克思主義者和其他左派人士事件的代名詞，當時他是德黑蘭革命法庭副檢察官。萊希2018和2020年再度被問到有關處決的事情時，他一概否認參與其中。
2019年，美國以參與前述處決及涉嫌侵犯人權為由，將萊希和其他人士列入制裁名單中，德黑蘭當局認為此舉僅具象徵性意義。
萊希擁有數十年的司法工作經驗，1989到1994年擔任德黑蘭檢察長，2004到2014年擔任副司法總監，2014年擔任伊朗檢察總長。
根據萊希的官方傳記，他在神學和伊斯蘭教法方面師從伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），萊希從2018年開始在麥什赫德一所什葉派神學院執教鞭。許多伊朗媒體認為萊希是哈米尼的可能接班人選。
萊希的妻子是阿拉莫霍達（Jamileh Alamolhoda），在德黑蘭的沙希德貝赫什提大學（Shahid-BeheshtiUniversity）擔任教育科學講師，兩人育有兩名女兒。
萊希雖然並不是以非凡領袖魅力著稱，但他以司法機關最高首長的身分，在競選時承諾繼續打擊貪汙，並為低收入家庭興建400萬戶新屋，以及為「強健的伊朗打造一個屬於人民的政府」。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1100619