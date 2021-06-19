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美豪贈250萬劑莫德納！醫曬「疫苗折線圖」：突破天際了

▲今（19）日美國在台協會（AIT）證實，明（20）日將有250萬劑莫德納抵台。（示意圖／指揮中心）
▲今（19）日美國在台協會（AIT）證實，明（20）日將有250萬劑莫德納抵台。（示意圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2021-06-19 22:11:16

日前美國派三位聯邦參議員來台訪問，當時宣布要提供75萬劑疫苗給台灣。今（19）日美國在台協會（AIT）證實，明（20）日將有250萬劑莫德納抵台，比原先數量多出不少。對此，醫師林靜儀也曬出自己整理的疫苗來台數量的折線圖，不禁讚嘆「突破天際了」。

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美國在台協會今（19）日在臉書公布，明（20）日將有250萬劑莫德納疫苗抵台，該批疫苗由美國政府捐助，數量包含6月6日美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）、昆斯（ChristopherAndrew Coons, D-DE）訪台時宣布的75萬劑。此批疫苗捐贈展現了美國對台灣的承諾，台灣是可信賴的朋友，也是國際民主大家庭的一份子。

▲醫師林靜儀繪製疫苗數量折線圖。（圖／翻攝林靜儀臉書）
▲醫師林靜儀繪製疫苗數量折線圖。（圖／翻攝林靜儀臉書）
針對此消息，醫師林靜儀也表示，自己昨天開玩笑畫出疫苗來台數量折線圖，原本6月時美國預計送來75萬劑疫苗，沒想到今（19）日突然宣布增加至250萬劑。這也不禁讓她驚嘆「想不到明天線條要突破天際了」。

不少網友看完折線圖後紛紛在下方留言回應「太感謝美國對台灣伸出援手」、「這樣的突破天際真的很棒！」「還沒到就先校正回歸數量，舒服」、「整個折線圖要改用長條圖」、「看到疫苗來了就是開心」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

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