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美贈250萬劑莫德納疫苗　蔡英文：感受到對台的支持

▲總統蔡英文19日晚間在臉書發文，感謝美國捐台250萬劑莫德納新冠疫苗。（圖／翻攝自蔡英文臉書專頁）
▲總統蔡英文19日晚間在臉書發文，感謝美國捐台250萬劑莫德納新冠疫苗。（圖／翻攝自蔡英文臉書專頁）

記者張志康/綜合報導

2021-06-19 22:22:12

總統蔡英文今（19）日晚間在臉書發文，除向國人報告美國將捐贈一批共計250萬劑莫德納新冠疫苗來台外，同時也感謝拜登政府對台灣的支持。並呼籲在野黨一起鼓勵民眾積極施打疫苗，一起杜絕關於疫苗的種種謠言。

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蔡英文表示，稍早美國在台協會已經宣布，美國將即刻運送一批共計250萬劑的疫苗，捐贈給台灣，協助我們疫苗施打計畫能持續順利進行。

蔡英文說明，民眾可能感到有點意外，為什麼數量是250萬劑，因為6月6日那天，三位美國參議員訪台時宣布，美國政府將捐贈台灣75萬劑疫苗。而在這兩週以來，在台美雙方許多人的努力下，美國政府決定增加數量到250萬劑，真朋友真進展，我們都能感受到美國對台灣的支持。

蔡英文也在文中感謝拜登總統領導的美國政府，對台灣人民的大力支持，其中，來自美國國會跨黨派及各界好朋友的力挺，更是讓台灣在面對疫情考驗的此刻，加倍感到溫暖。在民主的陣線上，台灣和理念相近的國家，一直都能緊密互動，不論是對於區域的和平穩定，還是人類共同的對手病毒，我們也將會繼續秉持共同的理念，攜手合作。

蔡英文話鋒一轉表示，這段時間，台灣內部對於疫苗的討論很多，不實的言論也不少。但最重要的，不是互相攻擊，而是共同努力。海內外有許多人都在為了疫苗奔走，尤其是外交部全體同仁的協助，辛勞不亞於防疫團隊。謝謝蕭美琴大使及外交同仁們在美國第一線為台灣人民的健康打拚，我們之間常常無時差的溝通與聯繫，克服了法律、技術等問題，今天終於能有一個階段性的成果向大家報告了。

蔡英文最後也呼籲在野黨：疫苗會持續進來，此時此刻，請和政府一起鼓勵民眾積極施打疫苗，一起杜絕關於疫苗的種種謠言。配合指揮中心和專家們的建議，有疫苗就打，提升國民整體的防護力，才是當前最重要的目標。

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