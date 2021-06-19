250萬劑疫苗起飛了！蕭美琴親曝機場畫面：美國加倍的愛

我是廣告 請繼續往下閱讀
蕭美琴指出，如今台灣面臨自身疫情衝擊，雖然我們政府去年就開始下單採購疫苗，然全球疫苗原料與生產供應鍊屢屢因疫情而影響，供不應求；各大國際疫苗廠商，至今都還在消化去年的訂單，包括台灣的。各界熱心人士想即時採購，但新增商購卻面臨交貨遙遙無期的困境，「我知道許多國人的焦慮，我在美國生活近一年，更體會周遭確診人數不斷攀升的煎熬和恐懼」。
蕭美琴強調，美國本週還是有一天超過萬人的確診人數，但此時願向全球分享美國政府自身採購的疫苗，並優先納入台灣，也是良善力量的循環。這次援贈對台灣是及時雨，也是美國對台灣展現關懷與支持的具體行動。就像親自訪問台灣力挺的參議員所說，美國不會讓台灣孤軍奮戰。
此外，蕭美琴也補充需特別一提的是美國對蔡英文總統的領導，無論是對內的民主治理，或對外關係的經營，在這幾年建立起堅實的友誼與信任。過去一步一步累積的信任，在緊急時刻，也發揮患難見真情的關鍵力量。向美方進洽爭取的過程中，總統時時關切進度，更親自在松山機場接待到台灣關心的參議員，讓美方更瞭解台灣的迫切需求。
文末她也特別感謝有僑胞台商的關心，有國會議員的相挺發聲，有國內各單位通力合作，也有外交團隊的血汗奔走，一言難盡。美國白宮全球疫苗協調團隊，為了及早提供台灣疫苗，不論週末和假日，清晨或深夜，多次與我們召開協調會議，完成繁雜的法律簽約流程；今天美國聯邦疫苗配送團隊更是在國定假日連夜將疫苗運送至機場，於凌晨兩點半開始交給我方。
最後蕭美琴也提到，拜登總統將美國疫苗形容為「民主的力量，美國科學家的創造力，以及美國製造的實力」，每一劑疫苗都得來不易，在這班往台灣的飛機上有加倍的愛；希望這份美國相挺台灣的情義，將是未來雙邊關係繼續前進的正面動能。無論在台灣或美國，我們都要珍惜。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。