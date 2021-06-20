直播／美贈250萬劑莫德納疫苗怎分配？陳時中下午2時說明
美國捐贈台灣的250萬劑莫德納新冠肺炎疫苗，預計將於今（20）日傍晚抵達桃園國際機場，外界也關心這批疫苗抵台後的施打分配問題，尤其高齡長者傳出多起疑似接種AZ疫苗死亡案例，高齡者是否可選擇施打莫德納疫苗？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午2時將召開記者會，說明最新疫情及防疫作為，讓《NOWnews今日新聞》鏡頭帶您掌握最新疫況。
記者顏真真/台北報導
2021-06-20 14:00:00
根據指揮中心昨日公布的統計，國內累計104萬4211例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含102萬8898例排除），其中1萬3896例確診，分別為1163例境外移入，1萬2680例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增3例空號（案6822、案13764、案13800），累計98例移除為空號。
而自2020年起累計538例COVID-19死亡病例，其中531例本土，個案居住縣市分布為新北市265例、台北市215例、基隆市17例、桃園市15例、彰化縣8例、台中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。
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