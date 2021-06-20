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直播／美贈250萬劑莫德納疫苗怎分配？陳時中下午2時說明

▲美國捐贈的250萬劑莫徳納（Moderna）疫苗將於今（20）日抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情及防疫作為。（圖／資料照，指揮中心提供）
▲美國捐贈的250萬劑莫徳納（Moderna）疫苗將於今（20）日抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情及防疫作為。（圖／資料照，指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-06-20 14:00:00

美國捐贈台灣的250萬劑莫德納新冠肺炎疫苗，預計將於今（20）日傍晚抵達桃園國際機場，外界也關心這批疫苗抵台後的施打分配問題，尤其高齡長者傳出多起疑似接種AZ疫苗死亡案例，高齡者是否可選擇施打莫德納疫苗？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午2時將召開記者會，說明最新疫情及防疫作為，讓《NOWnews今日新聞》鏡頭帶您掌握最新疫況。

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根據指揮中心昨日公布的統計，國內累計104萬4211例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含102萬8898例排除），其中1萬3896例確診，分別為1163例境外移入，1萬2680例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增3例空號（案6822、案13764、案13800），累計98例移除為空號。

而自2020年起累計538例COVID-19死亡病例，其中531例本土，個案居住縣市分布為新北市265例、台北市215例、基隆市17例、桃園市15例、彰化縣8例、台中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
9.43%90.57%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
19.55%80.45%
2021-06-20-2021-06-23

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
24.72%75.28%
2021-06-17-2021-06-20
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指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

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