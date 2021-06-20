偵辦案件濫用實聯制？陳宗彥：只能疫調用未來主動排除
因應疫情需要，政府推出「簡訊實聯制」方便疫調，卻傳出疑似有警方以簡訊實聯制鎖定嫌犯行蹤，外界質疑侵害個人隱私權。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（20）日表示，指揮中心不會同意任何機構做疫調以外使用，刑事警察局偵辦案件自始至終也沒有向指揮中心申請及使用實聯制資料。但為避免外不必要的誤解，已請警政署通令所有警察機關，疫情期間，未來偵辦合法通訊監察調用相關紀錄，若簡訊內容出現實聯制內容，會主動排除不使用，避免外界不必要的誤解。
記者顏真真/台北報導
2021-06-20 16:11:15
陳宗彥強調，刑事警察局在偵辦這個案件時，自始至終都沒有用到指揮中心這邊，也沒有申請及用到簡訊實聯制的資料。而在偵辦刑事案件，刑事警察局會依法向法院、法官申請通訊監察，即監聽程序，而且這程序是完備的，這程序是透過法官及法院，就是一盤刑事案件去取得，而簡訊內容就會調閱出來，不管是語音或是文字相關通聯紀錄裡面。
陳宗彥表示，由於這個案子剛好嫌疑犯在某場所有發送一則實聯制簡訊，員警其實是依照簡訊內容位置及代碼，實地到現場一個一個去核對場所，再進行後面的詐騙案件的持續調查。
陳宗彥強調，指揮中心不會同意任何機構拿實聯制簡訊資料去做疫調以外使用，刑事警察局警方在這案件上也沒有使用，但我已請警政署通令所有警察機構，在疫情期間進行刑事案件偵辦，即便合法通訊監察使用，簡訊內容出現實聯制內容時會主動排除不使用，避免外界不避要的誤解。
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