疫苗接種統計內容銳減？指揮中心：配合ADR時間非偷懶
全台長者接種AZ新冠肺炎疫苗，傳出多人施打後死亡，不僅已醫師質疑它對80歲以上的高齡長者是安全的嗎？甚至提到疾管署公開的疫苗統計數據，內容竟然逐漸銳減，從3頁、2頁變成只剩1頁，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（20）日表示，不良事件通報的統計，假日部分會等到周一時一併報告，會這樣做主要是配合全國藥物不良反應通報中心（ADR）截止點，而且從4月14日以來都是這樣鰱作，並沒有最近比較偷懶沒做這情事。
記者顏真真/台北報導
2021-06-20 15:32:20
台大癌醫中心副院長王明鉅在臉書發文指出，有臉友告訴他，疾管署疫苗統計數據不見了，他去查了發現疫苗統計還在，只是看到了至少3種不同版本，6月15日疫苗統計有3頁，16日剩下2頁，18日疫苗統計僅剩1頁。
對此，莊人祥指出，疾管署周一至周六每天都會更新疫苗接種統計，周日就不會更新，各類別統計接種數量也是每周三公布一次，還不良事件通報統計則是周一至周五都會做一個統計，但周六及周日就不會公布，而是等周一時把所有在周六及周日發生的案件都報告出來。
至於會這麼做的原因？莊人祥解釋，主要是因應全國藥物不良反應通報中心，他們也是每周會公告針對這些疫苗接種不良事件進行監測及觀察任何安全疑慮 ，因為每周五截止點，所以才會跟中心一樣，而且疾管署這邊只是做初步個案摘要，若要看研判事件分類的安全性分析訊號部分，可能要看ADR中心的周報。莊人祥也強調，事實上，指揮中心4月14日以來都是這樣運作，並沒有說最近比較偷懶沒做這事情。
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