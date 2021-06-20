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打疫苗後死亡累計67例　莊人祥：尚無個案判定與疫苗相關

▲指揮中心指出因打AZ新冠肺炎疫苗後死亡案例累計有67例，但截至目前為止，尚無死亡個案被判定為與疫苗相關。（示意圖／高雄市政府提供）
▲指揮中心指出因打AZ新冠肺炎疫苗後死亡案例累計有67例，但截至目前為止，尚無死亡個案被判定為與疫苗相關。（示意圖／高雄市政府提供）

記者顏真真/台北報導

2021-06-20 15:01:23｜2021-06-20 16:20:28

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（20）日表示，目前疫苗不良事件通報系統（VAERS）已收到67例接種AZ新冠肺炎疫苗後死亡的報告，並已有9例死亡案件送司法相驗解剖，其中1例在解剖後驗出新冠肺炎，但截至目前為止，尚無死亡個案被判定為與疫苗相關。

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莊人祥說明，新增的18例中有15例是75歲以上，累計67例中則有55例是75歲以上，目前國內接種AZ新冠肺炎疫苗共144萬劑，其中3萬1400劑是給75歲以上長者接種，所以目前為止收到67例接種AZ疫苗後死亡報告，，新增的18例是在接種4天內發生，15例為75歲以上長者，死亡個案大多數為高齡且有慢性疾病。

此外，莊人祥表示目前已有9例死亡案件送司法相驗解剖，經初步研判，部分個案死因與心血管疾病（包括粥狀動脈硬化、主動脈瘤破裂及心肌梗塞等）或慢性病史（如支氣管性肺炎）相關，但有1例在做解剖後驗出新冠肺炎，衛生局也開始針對個案環境及家庭後續追蹤

不過，他強調，截至目前為止，死亡個案雖在時序上與疫苗接種相近，但尚無死亡個案被判定為與疫苗相關，後續仍待司法相驗解剖或回溯檢查等更精確資料，以釐清死因。指揮中心將持續監測疫苗接種後不良事件，偵測安全疑慮，並適時對外因應。

指揮中心提醒，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後再安排接種。近期天氣炎熱，考量長者身體狀況，也建議避開高溫時段前往接種。另外，現在已開放診所及衛生所可接種疫苗，建議民眾就近前往接種，並注意防曬、補充水分。

陳時中則指出，有一些施打疫苗不良反應事件包括死亡個案傳出，但目前沒有裡面直接被證明跟疫苗直接相關，也提醒高齡接種者要身體狀況穩定再安排施打。

不過，他也坦言這2天比例沒像6月15日開開始那麼踴躍，大家會有些擔憂可以理解，但他也呼籲各縣市原先做的年齡層分流，盡速往下開放讓75歲以上的都可以施打，也會視整體情狀再做調整，希望提高施打率。

▲指揮中心20日宣布新增107例本土個案，死亡個案數11例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心20日宣布新增107例本土個案，死亡個案數11例。（圖／NOWnews製圖）
▲6月20日全台新冠肺炎確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲6月20日全台新冠肺炎確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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