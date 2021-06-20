打疫苗後死亡累計67例　莊人祥：尚無個案判定與疫苗相關

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此外，莊人祥表示目前已有9例死亡案件送司法相驗解剖，經初步研判，部分個案死因與心血管疾病（包括粥狀動脈硬化、主動脈瘤破裂及心肌梗塞等）或慢性病史（如支氣管性肺炎）相關，但有1例在做解剖後驗出新冠肺炎，衛生局也開始針對個案環境及家庭後續追蹤
不過，他強調，截至目前為止，死亡個案雖在時序上與疫苗接種相近，但尚無死亡個案被判定為與疫苗相關，後續仍待司法相驗解剖或回溯檢查等更精確資料，以釐清死因。指揮中心將持續監測疫苗接種後不良事件，偵測安全疑慮，並適時對外因應。
指揮中心提醒，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後再安排接種。近期天氣炎熱，考量長者身體狀況，也建議避開高溫時段前往接種。另外，現在已開放診所及衛生所可接種疫苗，建議民眾就近前往接種，並注意防曬、補充水分。
陳時中則指出，有一些施打疫苗不良反應事件包括死亡個案傳出，但目前沒有裡面直接被證明跟疫苗直接相關，也提醒高齡接種者要身體狀況穩定再安排施打。
不過，他也坦言這2天比例沒像6月15日開開始那麼踴躍，大家會有些擔憂可以理解，但他也呼籲各縣市原先做的年齡層分流，盡速往下開放讓75歲以上的都可以施打，也會視整體情狀再做調整，希望提高施打率。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。