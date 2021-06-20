美方捐贈250萬劑莫德納疫苗　藍營感謝：見證台美情誼

新冠肺炎疫情在台灣持續蔓延，不過能夠有效遏止疫情的疫苗，至今在台灣仍舊十分缺乏。而在日本日前捐贈台灣124萬劑AZ疫苗後，美國參議員日前短暫訪台時，也宣布將會捐贈台灣75萬劑疫苗。不過就在昨天下午美國媒體揭露，美方將會捐贈多達250萬劑的莫德納疫苗，且將在今（20）日下午抵達台灣，引發社會各界議論。對此國民黨主席江啟臣也在臉書上表示，在台灣疫情最危急的時候，各方幫忙都令人感動。美方迅速果決地伸出援手，更見證台美情誼。





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江啟臣強調，感謝美方在台灣疫情最危急的時刻提供協助，疫情當前各方幫忙都令人感動，而美方迅速果決地伸出援手，更見證台美情誼。不過江啟臣也強調，美日相繼來援，更讓我們遺憾於中央政府未能及早準備。此刻在感謝外，仍應緊盯自購疫苗的交貨時間，並積極協助民間團體、企業捐贈疫苗的努力。同時，國產疫苗應加速進行三期臨床試驗，讓人民能更安心。





國民黨前主席、前新北市長朱立倫也在臉書上PO文，表示感謝美方朋友在台灣最需要疫苗的時候，給與台灣的幫助。這批疫苗是對疫情最重要且具體的幫助！文末也表示「感謝每一位幫助台灣的好朋友！」









