美贈250萬劑莫德納疫苗 民進黨：感謝實際行動助台
昨（19）日晚間，美國在台協會（AIT）在臉書證實，美國將再次捐贈台灣250萬劑莫德納（Moderna）疫苗。民進黨發言人謝佩芬表示，美國以實際行動協助台灣對抗疫情，展現對台灣的堅定支持與高度重視，民進黨對此表達誠摯的謝意。
記者劉育辰／綜合報導
2021-06-20 09:42:28
謝佩芬表示，美國宣布捐再次捐贈250萬劑莫德納疫苗，正是真朋友、真進展，面對台灣取得疫苗受到干擾，美國不會旁觀的具體展現。在疫情嚴峻的時刻，台灣深深地感受到美國的支持，非常溫暖。
謝佩芬也說，民進黨要感謝拜登（Joe Biden）總統領導的美國政府、美國國會跨黨派議員、各界好朋友的力挺，以及在第一線的台灣駐美代表蕭美琴和全體外交人員的辛苦與努力。過去5年來，蔡英文政府與美國各界建立了堅實的友誼與信任，在疫情艱困的時刻，發揮了關鍵的力量。民進黨也期盼，台灣與美國繼續秉持共同的理念，攜手合作。
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