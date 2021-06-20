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美贈250萬劑莫德納疫苗　民進黨：感謝實際行動助台

▲美國在台協會19日晚間在臉書發文證實，美方將再次捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗。（圖／翻攝自AIT臉書專頁）
▲美國在台協會19日晚間在臉書發文證實，美方將再次捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗。（圖／翻攝自AIT臉書專頁）

記者劉育辰／綜合報導

2021-06-20 09:42:28

昨（19）日晚間，美國在台協會（AIT）在臉書證實，美國將再次捐贈台灣250萬劑莫德納（Moderna）疫苗。民進黨發言人謝佩芬表示，美國以實際行動協助台灣對抗疫情，展現對台灣的堅定支持與高度重視，民進黨對此表達誠摯的謝意。

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謝佩芬表示，美國宣布捐再次捐贈250萬劑莫德納疫苗，正是真朋友、真進展，面對台灣取得疫苗受到干擾，美國不會旁觀的具體展現。在疫情嚴峻的時刻，台灣深深地感受到美國的支持，非常溫暖。

謝佩芬也說，民進黨要感謝拜登（Joe Biden）總統領導的美國政府、美國國會跨黨派議員、各界好朋友的力挺，以及在第一線的台灣駐美代表蕭美琴和全體外交人員的辛苦與努力。過去5年來，蔡英文政府與美國各界建立了堅實的友誼與信任，在疫情艱困的時刻，發揮了關鍵的力量。民進黨也期盼，台灣與美國繼續秉持共同的理念，攜手合作。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-06-20-2021-06-23

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支持，很多人都快活不下去了
不支持，解封需勇氣，群聚後很容易在爆發
15.38%84.62%
2021-06-20-2021-06-23

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
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25.04%74.96%
2021-06-17-2021-06-20
指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

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