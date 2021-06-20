古巴國產疫苗Soberana2保護力佳 政府望未來供遊客施打
古巴的國營生物科技公司「BioCubaFarma」於當地時間週六（19）表示，針對新冠肺炎（CVID-19）研發的疫苗「Soberana 2」試驗數據顯示，此款需要注射3劑的疫苗，在注射2劑後的效力約62%。《路透社》報導指出，BioCubaFarma生技部門擁有數十年的研發歷史，目前共有5組候選新冠疫苗正在進行臨床試驗，其中Soberana 2、Abdala疫苗已進入後期試驗。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-20 09:58:54
《邁阿密先驅報》報導，古巴總人口約1100萬人，至週六（19）逾200萬人已接種疫苗，和其他缺乏疫苗的地區稍微有些不一樣的是，古巴近期還出現針筒短缺的問題。由於經濟衰退，古巴飽受糧食危機和醫療物資、民生用品短缺之苦，再加上美國川普執政時期實施的制裁，導致當地廠商無法順利取得足夠的針筒。雖然美國和歐洲的援助組織早前發起活動，募捐針筒送至古巴，但非政府組織估計，由於古巴目前使用的疫苗部分種類需要接種3劑，針筒缺口大約落在2500萬個上下。
報導指出，古巴擁有長久的疫苗研發歷史，強大的生技產業讓它成為拉丁美洲第一個研發出新冠疫苗的國家，古巴的官員也因為致力推動生產更廉價的疫苗，民眾並未批評政府疫苗採購落後。隨著古巴疫苗接種率逐漸提高，當地的疫情也從單日新增800例，下降至單日新增約370例。目前古巴有5種疫苗正在進行臨床試驗，預計今年會生產約1億劑疫苗，出口至拉丁美洲、非洲等地，古巴政府還提出向遊客提供疫苗的可能性。
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