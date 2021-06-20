美豪贈疫苗　張惇涵曝250萬劑疫苗援台幕後關鍵

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張惇涵說，6月6日後，很多人在問，「疫苗何時來？」其實，在這兩個禮拜當中，要做的事情非常多，而且環環相扣。台灣、美國、疫苗廠商，三方必須先準備與確認多項技術文件，接著，必須完成繁瑣的法律簽約程序，後續必須協調疫苗供應時程，同時也必須安排美國、台灣兩地的運送倉儲等多項細節。
張惇涵更披露，在這過程當中，蔡英文不斷主動向美方爭取，表達台灣跟世界許多國家一樣，都同時面臨疫情挑戰和疫苗供應不穩定的狀況，台灣亟需更多疫苗，台灣需要民主夥伴更大的支持力量。250萬劑的背後，是台美零時差的共同努力，這兩個禮拜，美國政府跟駐美代表處，可以說是日以繼夜，不分平日假日共同努力，大家都希望，讓疫苗早一天抵達台灣。不只是美國的最前線，台灣和美處也是分秒必爭，台灣跟華府雖然有12小時的時差，但台美之間的聯繫，是零時差。
張惇涵指出，蔡英文時常在台灣的凌晨、美國的傍晚與蕭美琴通電話；甚至，常常在台灣的深夜，總統也會打電話給蕭美琴，討論當日的工作內容、直接下達指令，緊盯每一項工作進度。在外交部也和AIT、華府不眠不休的聯繫協調、確認訊息、確保一切順利。而國安和外交團隊的幕僚，更是頻繁聯繫，交換每天的工作進度。蕭美琴彷彿一直在線上，及時提供台灣方面，美國最前線的最新訊息。
張惇涵說，不只是美國的外交團隊，在國際疫苗供應仍然緊張、世界各國也都陸續有短缺的狀況下，總統和駐日代表謝長廷、駐德代表謝志偉也都保持密切聯繫。國安與外交團隊總動員，透過各種管道、窮盡一切可能，向國際夥伴，爭取更多、更穩定的疫苗供應。而美國政府最終決定，捐贈台灣的疫苗數量，從75萬劑大幅提升到250萬劑，這當中，有外交團隊的努力，有台僑的奔走，有美國國會和各界跨黨派的力挺；最關鍵的，是拜登（Joe Biden）總統跟美國政府對台灣的大力支持。對於所有支持台灣的朋友，我們都深深感謝，更誠摯感謝拜登總統所帶領的美國政府。250萬劑疫苗的意義，是相信真朋友，是相信民主的力量。從75萬劑到250萬劑，也是因為民主的力量。
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