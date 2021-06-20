COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

美豪贈疫苗　張惇涵曝250萬劑疫苗援台幕後關鍵

▲總統府發言人張惇涵19日晚間在臉書爆美疫苗援台幕後因素。（圖／NOWnews資料照）
▲總統府發言人張惇涵19日晚間在臉書爆美疫苗援台幕後因素。（圖／NOWnews資料照）

記者劉育辰／綜合報導

2021-06-20 10:16:54

昨（19）日美國再次宣布，捐贈台灣250萬劑莫德納（Moderna）疫苗的消息發布後，總統府發言人張惇涵晚間也在臉書披露美方疫苗援台的幕後因素，強調台美之間「零時差」的聯繫，過程中總統蔡英文與前線的駐美代表蕭美琴不斷聯繫、努力，並說美方250萬劑援台疫苗的意義，是相信真朋友、是相信民主的力量。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張惇涵昨日晚間在臉書發文表示，6月6日美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）等人訪台時宣布，美國政府將捐贈台灣75萬劑疫苗。達克沃絲還說，美國不會讓台灣孤軍奮戰。而就在昨晚，美國在台協會 AIT證實疫苗的數量，從75萬劑大幅提升到250萬劑，且已經在飛往台灣的航道上。

張惇涵說，6月6日後，很多人在問，「疫苗何時來？」其實，在這兩個禮拜當中，要做的事情非常多，而且環環相扣。台灣、美國、疫苗廠商，三方必須先準備與確認多項技術文件，接著，必須完成繁瑣的法律簽約程序，後續必須協調疫苗供應時程，同時也必須安排美國、台灣兩地的運送倉儲等多項細節。

張惇涵更披露，在這過程當中，蔡英文不斷主動向美方爭取，表達台灣跟世界許多國家一樣，都同時面臨疫情挑戰和疫苗供應不穩定的狀況，台灣亟需更多疫苗，台灣需要民主夥伴更大的支持力量。250萬劑的背後，是台美零時差的共同努力，這兩個禮拜，美國政府跟駐美代表處，可以說是日以繼夜，不分平日假日共同努力，大家都希望，讓疫苗早一天抵達台灣。不只是美國的最前線，台灣和美處也是分秒必爭，台灣跟華府雖然有12小時的時差，但台美之間的聯繫，是零時差。

張惇涵指出，蔡英文時常在台灣的凌晨、美國的傍晚與蕭美琴通電話；甚至，常常在台灣的深夜，總統也會打電話給蕭美琴，討論當日的工作內容、直接下達指令，緊盯每一項工作進度。在外交部也和AIT、華府不眠不休的聯繫協調、確認訊息、確保一切順利。而國安和外交團隊的幕僚，更是頻繁聯繫，交換每天的工作進度。蕭美琴彷彿一直在線上，及時提供台灣方面，美國最前線的最新訊息。

張惇涵說，不只是美國的外交團隊，在國際疫苗供應仍然緊張、世界各國也都陸續有短缺的狀況下，總統和駐日代表謝長廷、駐德代表謝志偉也都保持密切聯繫。國安與外交團隊總動員，透過各種管道、窮盡一切可能，向國際夥伴，爭取更多、更穩定的疫苗供應。而美國政府最終決定，捐贈台灣的疫苗數量，從75萬劑大幅提升到250萬劑，這當中，有外交團隊的努力，有台僑的奔走，有美國國會和各界跨黨派的力挺；最關鍵的，是拜登（Joe Biden）總統跟美國政府對台灣的大力支持。對於所有支持台灣的朋友，我們都深深感謝，更誠摯感謝拜登總統所帶領的美國政府。250萬劑疫苗的意義，是相信真朋友，是相信民主的力量。從75萬劑到250萬劑，也是因為民主的力量。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
10.09%89.91%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，解封需勇氣，群聚後很容易在爆發
15.38%84.62%
2021-06-20-2021-06-23

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
25.04%74.96%
2021-06-17-2021-06-20
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀