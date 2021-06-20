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NBA／史詩之戰！字母哥砍40+13送籃網回家　公鹿晉級東決

▲Giannis Antetokounmpo灌籃得手。（圖／美聯社／達志影像）
▲Giannis Antetokounmpo灌籃得手。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-20 11:31:35｜2021-06-20 11:52:27

布魯克林籃今日在主場和密爾瓦基公鹿進行搶七決戰，「字母哥」Giannis Antetokounmpo對飆「KD」Kevin Durant，前者轟下40分13籃板，後者則是砍下聯盟搶七戰史上最高的48分，最終在延長賽中，公鹿以115:111贏球，系列賽4:3勝出。

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籃網此役在主場開賽狀態相當不錯，今天頂替Jeff Green上場的Bruce Brown也打出預期的效果，Dunrat首節拿到10分，幫助球隊取得3分領先；次節公鹿陷入進攻麻煩，Khris Middleton和Jrue Holiday兩人上半場都11投僅1中，讓客隊兩節打完以6分落後。

易籃再戰後，Antetokounmpo連切帶傳帶領公鹿打出7:0的小高潮反超比數，之後兩隊各有來往、互換領先多次，公鹿靠Holiday在該節尾聲助攻給Antetokounmpo灌籃完成三分打，以1分優勢進入到末節。

最後12分鐘，兩隊在一開始就換上最佳陣容，Harden投進幸運的擦板三分球，讓籃網在最後3分半鐘取得5分領先。之後Middleton投進三分，Antetokounmpo上籃，Holiday又進三分，公鹿8:0又反超分數。

最後1分半鐘，公鹿領先1分，Holiday獲得兩次罰球、他命中一球，公鹿隨後成功防守讓KD掉球，Middleton在攻防轉換中被犯規，他兩罰全中，公鹿最後1分鐘取得4分領先。

之後KD再度跳投命中，公鹿下一波進攻沒中，但抓到進攻籃板，Holiday再攻一次還是沒有，進攻時間剩下2.1秒、比賽時間剩8.1秒，公鹿界外發球，但錯失機會，籃網獲得最後的進攻機會。

結果KD單打塔克，他在轉身後順利命中高難度跳投，幫助籃網追平比數，雙方109:109平手，Antetokounmpo最後一擊未能命中，比賽進入延長賽。

公鹿在延長賽一開始找不到進攻中心，籃網靠Brown的籃下補籃取得2分領先，Tucker和Griffin在比賽中6犯畢業。最後時刻，字母哥展現價值鉤射命中，雙方平手。Middleton下一回合轉身跳投進，公鹿2分超前。這次KD沒辦法再次演出奇蹟，他兩次進攻失手，讓公鹿帶走勝利。

這場比賽Durnat又是打滿全場，36投17中攻下48分，另外還有9籃板和6助攻，Harden雖然命中率不佳，但也有22分9籃板9助攻，Blake Griffin攻下17分11籃板。

公鹿方面，主控Holiday本場比賽手感並不好，23投僅5中，但最後時刻連續命中2顆關鍵球，至關重要，Middleton下半場慢慢找回狀態，繳出23分10籃板，延長賽還投進致勝一擊，也給了Antetokounmpo需要的支援。

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