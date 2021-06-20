雨彈炸高雄　有人受困有地方停電

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▲今（20）日包括雲林縣、南投縣、高雄市、屏東縣地區及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗至彰化、嘉義、臺南地區有局部大雨發生的機率。（圖／氣象局提供）

× ▲今（20）日包括雲林縣、南投縣、高雄市、屏東縣地區及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗至彰化、嘉義、臺南地區有局部大雨發生的機率。（圖／氣象局提供）

▲高雄雨勢驚人。（圖／高雄氣象站提供）

× ▲高雄雨勢驚人。（圖／高雄氣象站提供）

▲今日在高雄展覽館的接種站，雖然雨下不停，仍陸續有民眾帶著家中長輩前來施打COVID-19疫苗。（圖／高雄市政府提供）

× ▲今日在高雄展覽館的接種站，雖然雨下不停，仍陸續有民眾帶著家中長輩前來施打COVID-19疫苗。（圖／高雄市政府提供）

今日清晨受到西南風影響下起豪大雨，加上正逢大潮，愛河、曹公新圳水位偏高，零星地區出現積水情形已退水，市府持續嚴密警戒，剛好近日疫苗開打，也已要求派駐各接種站的局處首長現場擔當前線指揮官角色，除了督導長輩接種安排以外，也要同步第一線掌握水情，如有積淹水情形，或造成市民不便的情況發生，隨時通報請水利局、環保局、警察局加以排除。

陳其邁也提醒市民朋友，近日受到西南風影響，會持續發生強降雨，且週二開始，伴隨梅雨鋒面影響，可能會有致災性豪雨發生，居住在低窪地區務必嚴防積淹水，山區則要防範坍方、落石災情，隨時嚴加留意，如有任何災情傳出可撥打119通報，之後也會視天氣情形，持續調整接種站動線及狀況，讓長輩施打疫苗能夠更安全便利。