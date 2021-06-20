雨彈炸高雄　有人受困有地方停電

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄從昨日深夜就開始下起大雨，高雄氣象站指出，包括茂林區、甲仙區、山林區、旗山區、大寮區、阿蓮區、橋頭區、大社區、楠梓區、仁武區、鳥松區、鳳山區、小港區、苓雅區、田寮區、燕巢區，都在24小時內降下超過100毫米的雨勢，其中大樹區24小時推移累積雨量更高達230.5毫米，雨勢驚人。
深夜11點8分左右，高雄市大寮區鳳屏路、大樹區竹寮路等一帶3859戶（含高壓用戶10戶）也驚傳停電，台電鳳山區處指出，因九曲一次配電變電所BM34饋線保護開關跳脫，造成停電，在零殿後40分復電2099戶，6月20日0點53分全部恢復供電，事故原因為芒果樹傾倒碰觸高壓導線引起變電所饋線保護開關跳脫，經鳳山區處市巡課砍除碰觸高壓線之芒果樹後全部恢復供電。
而在今天上午9點40分左右，燕巢區義大醫院往國道十號方向路面積水受困，高雄市消防局獲報後出動燕巢分隊2車4人前往，到達現場時1名29歲的孕婦已於自小客車脫困，但孕婦腹部不適，由消防局救護人員初步評估處置後送醫。
高雄市長陳其邁表示，今日清晨受到西南風影響下起豪大雨，加上正逢大潮，愛河、曹公新圳水位偏高，零星地區出現積水情形已退水，市府持續嚴密警戒，剛好近日疫苗開打，也已要求派駐各接種站的局處首長現場擔當前線指揮官角色，除了督導長輩接種安排以外，也要同步第一線掌握水情，如有積淹水情形，或造成市民不便的情況發生，隨時通報請水利局、環保局、警察局加以排除。
陳其邁也提醒市民朋友，近日受到西南風影響，會持續發生強降雨，且週二開始，伴隨梅雨鋒面影響，可能會有致災性豪雨發生，居住在低窪地區務必嚴防積淹水，山區則要防範坍方、落石災情，隨時嚴加留意，如有任何災情傳出可撥打119通報，之後也會視天氣情形，持續調整接種站動線及狀況，讓長輩施打疫苗能夠更安全便利。