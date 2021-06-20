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NBA／尷尬！76人主帥反問記者：你要我讓西蒙斯打替補？

▲76人明星後衛Ben Simmons(西蒙斯)近期表現不佳，76人主帥Doc Rivers(瑞佛斯)更被問尷尬問題，反問記者，「你要我讓Simmons打替補？」。（圖／美聯社／達志影像）
▲76人明星後衛Ben Simmons(西蒙斯)近期表現不佳，76人主帥Doc Rivers(瑞佛斯)更被問尷尬問題，反問記者，「你要我讓Simmons打替補？」。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-20 15:20:54｜2021-06-20 15:26:18

76人明星後衛Ben Simmons(西蒙斯)季後賽表現不如預期，使得團隊晉級之路也走得跌跌撞撞，明天「搶七」大戰，主帥Doc Rivers(瑞佛斯)更被問尷尬問題，反問記者，「你要我讓Simmons打替補？」

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Simmons的罰球和三分球堪稱罩門，雖然他主司控球，但罰球不好總被針對，關鍵時刻不能在場上幫助隊友是一大損失。

Rivers被記者問到，是否要讓20歲菜鳥後衛Tyrese Maxey頂替Simmons先發，Rivers直呼，「我根本不想回答這個問題。」還反問，「你要我讓Simmons改打替補？」

Rivers也不是嫌棄這名小將，Maxey在關鍵G6貢獻16分7籃板，是全隊得分上雙的唯四人，Rivers稱讚，「那孩子的準備工作做得比任何人都好，在場上非常投入，這是他能進入輪換的原因。」

此外，Rivers表示會在搶七大戰中，考慮讓近期表現突出的「柯瑞弟」Seth Curry、Tobias Harris增加上場時間，「如果有需要的話，我會考慮這樣做。」

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