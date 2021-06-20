快訊／疫情再釀11死！陳時中：本土確診增107人

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增109例COVID-19確定病例，分別為107例本土個案及2例境外移入；確診個案中新增11例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之107例本土病例，為57例男性、50例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今(2021)年6月4日至6月19日。個案分佈以新北市44例最多，其次為臺北市31例，桃園市16例，臺中市6例，新竹縣4例，苗栗縣3例，彰化縣、宜蘭縣及基隆市各1例。其中雙北地區以外縣市32例中，27例為已知感染源、2例關聯不明、3例疫調中；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增11例死亡個案，為男性5位、女性6位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月14日至6月15日，確診日介於5月18日至6月16日，死亡日介於6月15日至6月18日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月18日累計公布12,572位確診個案中，已有7,496人解除隔離，解隔離人數達確診人數59.6%。

指揮中心表示，今日新增2例境外移入中，案14020為菲律賓籍20多歲男性，5月13日自菲律賓來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，入境後至集中檢疫所檢疫，5月27日檢疫期滿採檢為陰性，由公司安排至其他住所進行一人一室隔離，6月13日由公司安排採檢陰性，18日再次採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，檢疫及自主健康管理期間均為一人一室，未與他人接觸，故無匡列接觸者。案14072為本國籍20多歲女性，6月18日自日本返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，入境後至防疫旅館檢疫，6月19日因出現腹瀉、肌肉及關節痠痛、全身疲倦等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；已匡列同班機旅客共1人，列居家隔離。

指揮中心統計，國內累計1,063,890例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,048,326例排除)，其中14,005例確診，分別為1,165例境外移入，12,787例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計98例移除為空號。自2020年起累計549例COVID-19死亡病例，其中542例本土，個案居住縣市分布為新北市274例、臺北市217例、基隆市17例、桃園市15例、彰化縣8例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。

▲6月20日全台新冠肺炎確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製圖）