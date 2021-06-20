美捐250萬劑莫德納疫苗傍晚到貨 陳時中：考量孕婦先打
中央流行疫情指揮中心今(20)日表示，美國政府捐贈250萬劑Moderna COVID-19疫苗將於今日傍晚由華航專機運抵臺灣桃園國際機場，並於完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-20 14:23:45｜2021-06-20 14:57:16
針對這次美國捐贈疫苗，指揮官陳時中表示，美國政府看到台灣疫苗的需要，所以伸出援手，這些進來後會擬定優先名單，因為目前的疫苗量遠超過醫事人員的需要，陳時中強調：「孕婦會在我們這一波考量，絕對沒有問題。」
但陳時中也提到，民眾接種疫苗還是要跟醫師討論，選擇最適合的疫苗。至於疫情趨緩，三級警戒是否降級？陳時中提到，疫情確實是少了點，但漸漸要把相關縣市清零，有社區傳播的，在做社區採檢計畫，希望最快時間控制住，目前沒有要往下，但針對三級警戒，陳時中提到，是一週內有3起社區感染群聚，10起未知感染源，目前很難一週內就下降。
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