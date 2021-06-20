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美捐250萬劑莫德納疫苗傍晚到貨　陳時中：考量孕婦先打

▲為了因應疫情，陸軍33化學兵群支援北市府設置快篩站消毒。(圖／軍聞社提供)
▲為了因應疫情，陸軍33化學兵群支援北市府設置快篩站消毒。(圖／軍聞社提供)

記者劉雅文/台北報導

2021-06-20 14:23:45｜2021-06-20 14:57:16

中央流行疫情指揮中心今(20)日表示，美國政府捐贈250萬劑Moderna COVID-19疫苗將於今日傍晚由華航專機運抵臺灣桃園國際機場，並於完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

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針對這次美國捐贈疫苗，指揮官陳時中表示，美國政府看到台灣疫苗的需要，所以伸出援手，這些進來後會擬定優先名單，因為目前的疫苗量遠超過醫事人員的需要，陳時中強調：「孕婦會在我們這一波考量，絕對沒有問題。」

但陳時中也提到，民眾接種疫苗還是要跟醫師討論，選擇最適合的疫苗。至於疫情趨緩，三級警戒是否降級？陳時中提到，疫情確實是少了點，但漸漸要把相關縣市清零，有社區傳播的，在做社區採檢計畫，希望最快時間控制住，目前沒有要往下，但針對三級警戒，陳時中提到，是一週內有3起社區感染群聚，10起未知感染源，目前很難一週內就下降。

▲6月20日全台新冠肺炎確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲6月20日全台新冠肺炎確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲指揮中心20日宣布新增107例本土個案，死亡個案數11例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心20日宣布新增107例本土個案，死亡個案數11例。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
9.43%90.57%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
19.55%80.45%
2021-06-20-2021-06-23

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
24.72%75.28%
2021-06-17-2021-06-20
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指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

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