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美國捐贈250萬劑莫德納疫苗　陳時中：華航專機傍晚抵台

▲美國在台協會表示，將有250萬劑莫德納疫苗援台。（圖／NOWnews資料畫面）
▲美國在台協會表示，將有250萬劑莫德納疫苗援台。（圖／NOWnews資料畫面）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-20 14:08:43

國內疫情依舊嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今(20)日又捎來壞消息，公布國內新增107例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增11例死亡。

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針對國內疫苗現況，指揮中心表示，美國政府捐贈250萬劑Moderna COVID-19疫苗將於今日傍晚，由華航專機運抵臺灣桃園國際機場，並於完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

陳時中強調：「值此全球疫苗供不應求且疫情艱難時刻，對於美國即時援贈COVID-19疫苗，給予台灣國內疫情防治極大幫助，指揮中心毋任感荷，謹向美國政府與人民表達誠摯謝忱，同時重申台美雙方將在去年簽署之合作瞭解備忘錄下，持續深化台美醫衛、科學創新合作，共同對抗COVID-19疫情之威脅。」

指揮中心統計，國內累計1,063,890例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,048,326例排除)，其中14,005例確診，分別為1,165例境外移入，12,787例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計98例移除為空號。自2020年起累計549例COVID-19死亡病例，其中542例本土，個案居住縣市分布為新北市274例、臺北市217例、基隆市17例、桃園市15例、彰化縣8例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
9.43%90.57%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
19.55%80.45%
2021-06-20-2021-06-23

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
24.72%75.28%
2021-06-17-2021-06-20
指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

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