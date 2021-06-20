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美捐250萬劑莫德納！陳時中親自接機：帶著滿滿感謝的心

▲我國駐美代表蕭美琴於臉書張貼美國贈送250萬劑莫徳納（Moderna）新冠疫苗專機起飛畫面。（圖／翻攝自蕭美琴臉書）
▲我國駐美代表蕭美琴於臉書張貼美國贈送250萬劑莫徳納（Moderna）新冠疫苗專機起飛畫面。（圖／翻攝自蕭美琴臉書）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-20 14:33:20｜2021-06-20 14:57:01

中央流行疫情指揮中心今(20)日表示，美國政府捐贈250萬劑Moderna COVID-19疫苗將於今日傍晚由華航專機運抵臺灣桃園國際機場，並於完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

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面對美方友善捐助250萬劑莫德納疫苗給台灣，指揮官陳時中被問及是否會親自去接機？對此陳時中表示：「我會去！我帶著滿滿的感謝的心去」，親口證實今天傍晚將現身機場接機。

至於這批疫苗未來如何開放擴大施打，陳時中表示，因為數目比較大，要再來盤點一下，年齡層往下也是一個想法，不過都有時序，要符合疫苗防疫上的需要。

至於三級警戒的解封，陳時中強調，目前沒有朝著縣市各自解封的方向，未來會以能夠維持社交距離、口罩戴好的場域等，用中高風險、高風險強度區隔，低風險區域可能要求強度會一點，希望民眾能做好戴口罩、社交距離確保等防疫原則。

▲6月20日全台新冠肺炎確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲6月20日全台新冠肺炎確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲指揮中心20日宣布新增107例本土個案，死亡個案數11例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心20日宣布新增107例本土個案，死亡個案數11例。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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