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不考慮分區降級！陳時中：全國方向一致、用風險等級區分

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-20 14:56:27

國內疫情依舊嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今(20)日又捎來壞消息，公布國內新增107例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增11例死亡。針對連日確診人數下降，是否考慮解封？對此指揮官陳時中也做出回應。

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陳時中表示，目前還是以全國一致方向來走。針對三級警戒的解封，陳時中強調，目前沒有朝著縣市各自解封的方向，未來會以能夠維持社交距離、口罩戴好的場域等，用中高風險、高風險強度區隔，低風險區域可能要求強度低一點，希望民眾能做好戴口罩、社交距離確保等防疫原則。

另外，現在疫苗陸續到貨，未來施打涵蓋率高，是否也有望加速解除三級？對此，陳時中則是表示，疫苗涵蓋率高傳播鏈不容易形成，但不會因為打疫苗多寡，影響三級警戒的判斷。

陳時中強調，疫情確實是少了點，但漸漸要把相關縣市清零，有社區傳播的，在做社區採檢計畫，希望最快時間控制住，目前沒有要往下，但針對三級警戒，陳時中提到，是一週內有3起社區感染群聚，10起未知感染源，目前很難一週內就下降。至於風險判定，陳時中提到，現在中高風險還是用縣市別分，但一直是滾動的，不會三級和二級跳來跳去。

▲6月20日全台新冠肺炎確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲6月20日全台新冠肺炎確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲指揮中心20日宣布新增107例本土個案，死亡個案數11例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心20日宣布新增107例本土個案，死亡個案數11例。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

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