國軍桃園總醫院爆院內群聚！指揮中心證實：共11人染疫

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針對護理師打了疫苗仍染疫，羅一鈞解釋，打一劑AZ疫苗，不能夠說有完整保護力，還是會有染疫情形發生，第一劑打完後，通常要接種14天後，才有一定保護效果，會降低住院、重症機率，但還是要完整接種第二季，才有完整保護力。
指揮中心統計，國內累計1,063,890例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,048,326例排除)，其中14,005例確診，分別為1,165例境外移入，12,787例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計98例移除為空號。自2020年起累計549例COVID-19死亡病例，其中542例本土，個案居住縣市分布為新北市274例、臺北市217例、基隆市17例、桃園市15例、彰化縣8例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。