COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

國軍桃園總醫院爆院內群聚！指揮中心證實：共11人染疫

▲陸軍第33化學兵群支援新北市板橋區疫情熱區消毒。（圖／軍聞社提供）
▲陸軍第33化學兵群支援新北市板橋區疫情熱區消毒。（圖／軍聞社提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-20 14:45:54｜2021-06-20 14:56:46

國軍桃園總醫院，今（20）天上午傳出急門診暫停，桃園市長鄭文燦也在防疫會議上證實，國軍桃園總醫院發生院內感染，目前有4人感染確診。不過下午經指揮中心證實，目前累計已經有11人染疫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據傳是2名已經打過疫苗的護理師確診，導致院內群聚感染，目前醫院針對工作人員與病患正進行全院普篩。對此，指揮中心醫療異變組副組長羅一鈞表示，今日新增中有9例，其中為4名病患、5名看護，另外先前最早有兩位護理師，此案累計11人確診。

針對護理師打了疫苗仍染疫，羅一鈞解釋，打一劑AZ疫苗，不能夠說有完整保護力，還是會有染疫情形發生，第一劑打完後，通常要接種14天後，才有一定保護效果，會降低住院、重症機率，但還是要完整接種第二季，才有完整保護力。

指揮中心統計，國內累計1,063,890例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,048,326例排除)，其中14,005例確診，分別為1,165例境外移入，12,787例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計98例移除為空號。自2020年起累計549例COVID-19死亡病例，其中542例本土，個案居住縣市分布為新北市274例、臺北市217例、基隆市17例、桃園市15例、彰化縣8例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。

▲6月20日全台新冠肺炎確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲6月20日全台新冠肺炎確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲指揮中心20日宣布新增107例本土個案，死亡個案數11例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心20日宣布新增107例本土個案，死亡個案數11例。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
10.6%89.4%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
16.81%83.19%
2021-06-20-2021-06-23

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
24.46%75.54%
2021-06-17-2021-06-20
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀