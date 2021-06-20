親自接機250萬劑莫德納！陳時中高舉感謝牌：心裡很感動
國內疫情依舊嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今(20)日又捎來壞消息，公布國內新增107例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增11例死亡。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-20 18:00:14｜2021-06-20 18:03:14
中央流行疫情指揮中心今(20)日表示，美國政府捐贈250萬劑Moderna COVID-19疫苗將於今日傍晚由華航專機運抵臺灣桃園國際機場，並於完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。
這批疫苗也在今天下午4時30分左右運抵桃園國際機場，美國在台協會（AIT）處長酈英傑與指揮中心指揮官陳時中都親自到場接機，陳時中還高舉感謝告示牌、帶上印有感謝美國字樣的口罩，表達對於美國捐贈疫苗的感謝之意。
陳時中也在致詞時提到，在疫情嚴重的時候，美國的朋友展現了他們的真性情，這麼珍貴的疫苗，250萬劑莫德納疫苗送給台灣，陳時中強調，非常的感動與感謝，這批疫苗對疫情控制、發展，都有好的正面作用，心懷滿滿感謝，看到疫苗下飛機，心裡很感動。
酈英傑則表示，美國在台協會看到250萬劑疫苗順利抵台台灣，這批疫苗體現了美國對台灣的承諾，台灣是美國真正的朋友，與重要的經濟夥伴，美台將同心協力，共同對抗疫情。
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