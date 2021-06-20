一件背心2個場景　史哲：暖心的社會局長齊心的市府團隊

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中央氣象局今天對中南部6縣市發布「豪大雨特報」，高屏地區易有局部大雨或豪雨，雲林至台南地區有局部大雨的發生機率。高雄今天上午僅3小時內累積雨量突破100毫米的地區有大社區、楠梓區、仁武區、烏松區、鳳山區。所幸雨勢漸歇後，各地積水陸續退去。
史哲表示，今天高雄豪雨特報，各地接種站因應雨勢變化即刻調整動線，並皆在八點多即開始施打疫苗。他感謝貼心也配合的市民朋友，陸續帶著長輩來接種疫苗。
史哲一早就來到阿蓮國小視察現場狀況，當他暖心的社會局長謝琍琍發現長輩穿著較為單薄，擔心長輩會冷，便趕快脫下指揮背心，讓長輩先穿身上保暖，不愧是社會局長。史哲也感恩的說，這段日子，市府團隊皆在前線與第一線同仁們齊心服務市民朋友。除了務實傳達市長指示，更要了解市民朋友的需求與感受，感謝市民朋友的支持與貼心配合，更給予我們許多鼓勵，感謝大家。
視察完疫苗接種站後，史哲隨即來到岡山嘉峰里與水利局長蔡長展，除勘災瞬間豪大雨後的積水狀況外，史哲也請大家陪同長輩出門接種疫苗的路上，也要小心路況、注意雨勢。他強調，市府團隊會繼續努力，不論防災、防洪、疫苗接種。
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