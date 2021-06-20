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一件背心2個場景　史哲：暖心的社會局長齊心的市府團隊

▲高市副市長史哲看到社會局長謝琍琍脫下指揮中心背心，先給衣著較單薄的老人家穿上，忍不住在臉書po文讚許暖心的社會局長。（圖／截自史哲臉書）
▲高市副市長史哲看到社會局長謝琍琍脫下指揮中心背心，先給衣著較單薄的老人家穿上，忍不住在臉書po文讚許暖心的社會局長。（圖／截自史哲臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-20 12:44:20｜2021-06-20 12:55:00

高雄市今(20)日一早就開始下起大雷雨，副市長史哲今一大早就前往阿蓮國小視察疫苗接種狀況，並在臉書分享了現場指揮官社會局局長謝琍琍將紅背心給淋雨的長者添暖的暖心場景。史哲也提醒這兩日因大雨或其他因素錯過接種的87歲以上長者，可以不受原通知時間限制，盡快就近補打。隨即，史哲也偕同水利局長蔡長展前往岡山，瞭解豪大雨帶來的影響。

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▲史哲視察完疫苗接種站後隨即來到岡山嘉峰里與水利局長蔡長展，勘災瞬間豪大雨後的積水狀況外，史哲也請大家陪同長輩出門接種疫苗的路上，也要小心路況、注意雨勢。（圖／截自史哲臉書）
▲史哲視察完疫苗接種站後隨即來到岡山嘉峰里與水利局長蔡長展，勘災瞬間豪大雨後的積水狀況外，史哲也請大家陪同長輩出門接種疫苗的路上，也要小心路況、注意雨勢。（圖／截自史哲臉書）
中央氣象局今天對中南部6縣市發布「豪大雨特報」，高屏地區易有局部大雨或豪雨，雲林至台南地區有局部大雨的發生機率。高雄今天上午僅3小時內累積雨量突破100毫米的地區有大社區、楠梓區、仁武區、烏松區、鳳山區。所幸雨勢漸歇後，各地積水陸續退去。

史哲表示，今天高雄豪雨特報，各地接種站因應雨勢變化即刻調整動線，並皆在八點多即開始施打疫苗。他感謝貼心也配合的市民朋友，陸續帶著長輩來接種疫苗。

史哲一早就來到阿蓮國小視察現場狀況，當他暖心的社會局長謝琍琍發現長輩穿著較為單薄，擔心長輩會冷，便趕快脫下指揮背心，讓長輩先穿身上保暖，不愧是社會局長。史哲也感恩的說，這段日子，市府團隊皆在前線與第一線同仁們齊心服務市民朋友。除了務實傳達市長指示，更要了解市民朋友的需求與感受，感謝市民朋友的支持與貼心配合，更給予我們許多鼓勵，感謝大家。

視察完疫苗接種站後，史哲隨即來到岡山嘉峰里與水利局長蔡長展，除勘災瞬間豪大雨後的積水狀況外，史哲也請大家陪同長輩出門接種疫苗的路上，也要小心路況、注意雨勢。他強調，市府團隊會繼續努力，不論防災、防洪、疫苗接種。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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