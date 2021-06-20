NBA／板凳無力！籃網替補3人0分 兩隊得分人數創新低
籃網球星Kevin Durant今(20)日「搶七」大戰再度打滿全場53分鐘，轟下聯盟新高48分，無奈最終仍不敵公鹿無緣東區決賽，籃網板凳3人完全沒得分，公鹿僅1人，兩隊合計只11人有分數進帳，也寫下歷史新低。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-20 12:58:13
這場史詩級大戰直到延長賽才分出勝負，兩邊頭號球星互轟，KD飆出48分創搶七大戰新高分，而公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo則砍下40分13籃板。
這場兩隊幾乎都靠先發5人稱場，10人得分都上雙，且幾乎都打超過40分鐘，除了公鹿防守悍將P.J. Tucker在延長賽因6犯離場，但也打了39分鐘。
公鹿此役板凳發揮得比籃網好一些，尤其打到延長賽，更需要人手幫忙，KD打滿全場累到手扶膝蓋，還投出「麵包球」。公鹿小前鋒Pat Connaughton替補登場24分鐘，挹注9分4籃板，其餘2人沒有得分。
而籃網替補3人，除了Nicolas Claxton是到最後1秒為了撐場才上去露臉，Jeff Green、Landry Shamet合計出賽20分鐘，沒有得分，貢獻2籃板1助攻。
據統計此役兩隊共計只有11名球員有得分進帳，這是自NBA和ABA聯賽合併以來，單場最少得分人次，包含例行賽和季後賽。