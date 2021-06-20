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名家論壇》吳崑玉／一場沒有贏家的疫苗之戰

▲總統蔡英文、衛福部長陳時中等人，與鴻海集團董事長郭台銘、台積電董事長劉德音早前在總統府內會面，討論採購BNT（BioNTech）疫苗。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文、衛福部長陳時中等人，與鴻海集團董事長郭台銘、台積電董事長劉德音早前在總統府內會面，討論採購BNT（BioNTech）疫苗。（圖／總統府提供）

文/吳崑玉

2021-06-20 13:25:23

蔡總統約見郭董與台積電劉董，達成了官民合作購買疫苗的協議，這本該是件喜事。然而昨晚一晚，藍營幾乎完全沉默，只有江啟臣與其發言人一兩位感謝郭董，定位為民意的勝利。綠營覺得自家勝利的稍為多點，不過仍舊放不下對郭董的怨恨，寧捧台積電也不屑肯定郭董。主事的小英，當局的時鐘，推動的郭董，參與的台積電，也都異常低調，沒有張伯倫式的和平炫耀，沒有尼克森訪北京那種滿懷期望，反而像個加薩停火協議，既不受到期待，又不保障和平，雙方仍舊劍拔弩張，等著何日何地，再找題目大幹一場。

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如果郭董求的是名，一場血戰早已讓他美意蒙塵，藍營當他是砲灰，綠營當他是盤子。如果惜的是情，藍營群眾顯然只對拱他去打小英有興趣，對他爭到疫苗進口權並不領情。如果爭的是利，政府授權被台積電分去一半，未來就算想做BNT代工廠也不會是他獨家。如果他想的是當統戰先鋒，向對岸表忠，昨天「原廠製造、原廠包裝、直送台灣」這12個字一出，國台辦馬上痛罵蔡政府藐視上海復興代理權。實在很難看出郭董在這局疫苗大戰中，得到什麼好處？而且他還得扛下每劑42鎂的高價，攤派約600億台票費用，買疫苗，捐政府，若非真發了佛心，這案子真給他做成了，郭董可得虧大了。

那小英是贏家嗎？差遠了。如果昨天這場會面可以提前兩個禮拜召開，她才會是贏家，現在只是打到不輸而已。小英一開始的政治判斷，是受到校正回歸所營造的樂觀預期心理嚴重誤導的。5月26日，她在臉書嚴正聲明「疫苗購買必須由中央統籌」，官民之間的疫苗大戰由此開打。接著，5月30日衛福部與高端、聯亞簽約，再度重創蔡政府信任度。直到這時候，小英打的仍是短期戰役，如果疫情在6月中降溫，政府根本不需要民間支援，疫苗按原定期程慢慢走，大眾也能接受。這場戰役的高潮在6/4至6/6日間展開，6月4日日本疫苗抵達桃園機場，6月6日美國議員的訪台，雖是一場漂亮的外交勝利，圍殲了藍營攻擊主力聲量，但其效果並沒有持續很久。

隨著6月上旬雙北熱區疫情仍未降溫，苗栗等地又逐次爆出新案，美國、日本的2百萬劑疫苗，已不足以消除民眾對疫苗數量不足的焦慮。於是蔡政府只好退而求其次，轉向容許民間參與疫苗採購，但要守住國安底線，得擋住中共「以疫促統」，不能讓上海復興代理「大中國區」BNT疫苗進來台灣，以免坐實「台灣是中國一部份」的政治口實。而深藍人士敲鑼打鼓要求小英開放郭董進口疫苗，也無非是種裡應外合，非要疫苗帶點中國味，否則就是不爽。

所以，當昨天早上郭董貼文說有民進黨派系阻撓時，藍營人士全都興奮了。當郭董跟小英約好見面時，臉書上一片期待郭董當場打臉小英的許願。結果，郭董居然同意了小英的「原廠直送」，還跟台積電分享。即使最後郭董敲定的是不損及上海復興代理權益下，由原廠、代理商、郭董三方協議，由德國原廠直送的疫苗合約。這疫苗還是疫苗，卻已沒了中國味兒，就像宮保雞丁沒了宮保，九轉肥腸沒了屎味兒，深藍砲手們當場離席，連個「謝」字都懶得說。

這場仗，雖然深藍紅統最後還是敗了，小英卻也頂多算是「慘勝」，失去的信任度與滿意度，恐怕還得好幾個月的連續成功才能補回來，沒啥好爽的。

往遠一點看，郭董這次雖未得分，卻也不見得全輸。現在網上吵鬧疫情或疫苗，多半忽略了現在肆虐的「英國變種」之外，它兒子「印度變種」更厲害，英、美因此延緩解封，現在聽說連孫子「越南變種」都出現了，反殺曾祖父武漢肺炎病毒的家鄉中國廣東。而現有的疫苗，多半是針對曾祖父那種農民行動力設計的，對付工業革命的英國變種已經有點吃力，能否應付十倍速時代的印度孫子仍未可知？現在覺得有疫苗就安全，前提是假定病毒不會變化，問題是病毒一直在變，今天就算五千萬劑全擺在眼前施打，明年搞不好又要因應新變種再打一劑，跟流感疫苗一樣，三價四價一路往上加，根本沒有個邊。

當病毒愈來愈像流感，輕症居多而傳染力加倍，未來的抗疫關鍵可能並非疫苗，而是可以對付輕、重症的有效治療藥物。所以，重點不是台灣現在買到多少疫苗？而是我們能研發多有效的疫苗與藥物？最起碼我們有能力代工多少疫苗與藥物？這才是能控在我們自己手中的關鍵戰略物資，才是減少兩岸與國際形勢影響的根本能力。

這一點，我是佩服郭董這個生意人的眼光的。他今年4月入股台康生技，主攻生物相似藥物，「並以藥物臨床實驗及CDMO（委託研發及生產代工）雙線進行」，白話文就是要做疫苗代工與藥物代工。而且相對於衛福部想組的國家隊，總計產能1億劑，BNT及AZ要求3億劑產能就破功，郭董搞國際代工與行銷，完全不是問題，真做得起來還真是門好生意。

至於台積電，非常低調，所以狀況不明，據傳是跟BNT原廠接洽，不排除也是去談代工。因為除了像淡馬錫那種原始投資，唯一還有可能跳過上海復興商業代理的模式，就是合作代工。而且，國際疫苗大廠幾乎已經全部宣示，只跟政府談，不讓私人買，印度開放所有人可自行去買疫苗，但至今似乎沒有人成功買到過。昨天會議是所謂「菲律賓模式」，即政府、藥商、廠商三方協議，才能達成合約。

總結而言，現在台灣疫苗問題似乎掉進了古希臘懷疑論的三段式詭辯：這世上沒有有效疫苗。就算有，你也買不到。就算買得到，也無法繞過中國干預順利買到。（這世上沒有真理。就算有，我們也無從得知；就算能夠得知，我們也無法告訴別人。）冷靜想想，如果我們真的想以保命為先，既不想為神聖的台灣獨立大業英勇犧牲，又沒有那麼想要跪求疫苗快速成全祖國的統一大業，唯一的突破之法，也許真的只剩下自行研發與合作代工併進，為台灣留下一池活水。

說真的，如果郭董腦裡鋪排的是這一路生意經，我還會真心的尊敬他。

●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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