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傳中國2025年可能解除生育限制　東北先實施

▲美國媒體引述內部消息，中國政府正在討論於2025年全面解除生育限制。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國媒體引述內部消息，中國政府正在討論於2025年全面解除生育限制。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-20 14:54:52

（中央社記者沈朋達上海20日電）華爾街日報引述知情人士稱，中國官員正討論可能於2025年全面解除生育限制，並將率先於生育率低的東北實施，並推廣到全國。

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華爾街日報18日引述知情人士稱，中國官員正研究進一步放寬生育限制，並過渡到鼓勵生育的政策。

知情人士稱，官方正討論於2025年全面取消生育限制。2025年是中國「十四五」計畫結束的年份。他又說，官方可能會從一些生育率最低的省份開始取消生育限制，並最終推廣為全國性改革。

報導指，東北3個省份是最可能先獲得政策鬆綁的地區。根據統計，過去10年間，東北3省的人口數下降了1.2%。

而中國國家衛健委2月曾表示，有關全國人大代表針對在東北全面放開生育限制的建議「很有參考價值」，指東北可在研判對經濟社會影響的基礎上，提出生育政策的試點方案。相關說法被解讀為計劃生育將在當地鬆綁的信號。

報導也指，黑龍江省18個市的居民於2016年就可生育第3胎，比全國居民再早5年。中國官方直到今年5月31日，才宣布全國民眾可生育3胎，來提振不斷下滑的生育率。

報導引述一則於2020年刊登在「刺胳針」醫學雜誌上的文章預測，中國在21世紀末的人口，將會由目前的14.1億，下降到7.3億。而人口數下滑，也意味著勞動人口的減少，將衝擊中國經濟。

不過報導也稱，中國官方始終不願完全放棄計劃生育政策。報導引述一名知情人士稱，高層擔憂放寬生育限制，將使貧困的農村家庭生更多孩子，而讓官方的「脫貧」政策成果倒退。（編輯：翟思嘉）1100620

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