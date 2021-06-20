遭烏龍爆料讓「權貴打疫苗」　台大醫千字聲明不忍了

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台大醫院強調：「薛教授與李教授所主持之該研究計畫，係針對跨年齡層之國人於接種各種COVID-19疫苗後之不良反應、免疫抗體反應與持續性，進行為期18個月長期追蹤之跨醫學中心(臺大醫院、成大醫院、中國醫藥大學附設醫院)之前瞻性臨床試驗，以了解國人在接種不同COVID-19疫苗後，所產生之各種抗體保護力效價高低與持續期間，以為國家將來疫苗政策之重要決策參考」。
針對烏龍爆料，台大醫院臉書發文重申，此臨床試驗之研究設計與計畫內容，均經三家醫學中心研究倫理委員會審查通過後，始於三家醫學中心公開招募受試者，其中臺大醫院更早於3月25日即招募第一位接受AstraZeneca COVID-19疫苗(AZ疫苗)接種之受試者，加入本試驗之受試者除須簽署臨床試驗同意書外，並須於18個月的研究追蹤期間接受前後共七次抽血進行血清生化與抗體檢驗，並定期回報疫苗施打後之各種症狀。所有受試者均為公開招募收案，針對3-5種不同廠牌之COVID-19新冠疫苗招募660-1100位受試者，並依不同疫苗廠牌與不同年齡層(20歲至50歲、50歲至65歲、大於65歲)設定收案人數比例，其中除高齡族群受試者外，試驗受試者均以醫事或警消人員為優先招募對象，所有收案接種疫苗之受試者資料均比照全國所有疫苗接種民眾，每日上傳全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)。
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