遭烏龍爆料讓「權貴打疫苗」　台大醫千字聲明不忍了

日前名嘴吳子嘉，在政論節目上爆料台大醫院，帶領院外人士（民進黨權貴）施打莫德納疫苗，且點名為指揮中心專家小組召集人張上淳的妻子胡芳蓉教授所為，相關內容未經查證，事後政論節目也公開道歉。

我是廣告 請繼續往下閱讀

對此，台大醫院今（20）天中午也在臉書上發出聲明表示：「針對某媒體於節目中談論，本院利用張上淳教授之研究計劃讓所謂的綠營權貴人士接種莫德納疫苗，本院對於此種錯誤扭曲的報導嚴正加以澄清，絕非事實。本院進行中的疫苗研究計畫除了國產疫苗的臨床試驗外，只有薛博仁、李秉穎教授接受疾病管制署委託所主持之「COVID-19疫苗取得緊急使用授權後，國人接種之免疫持續性與不良反應評估」計畫，張上淳教授完全未參與該計畫。」

台大醫院強調：「薛教授與李教授所主持之該研究計畫，係針對跨年齡層之國人於接種各種COVID-19疫苗後之不良反應、免疫抗體反應與持續性，進行為期18個月長期追蹤之跨醫學中心(臺大醫院、成大醫院、中國醫藥大學附設醫院)之前瞻性臨床試驗，以了解國人在接種不同COVID-19疫苗後，所產生之各種抗體保護力效價高低與持續期間，以為國家將來疫苗政策之重要決策參考」。

針對烏龍爆料，台大醫院臉書發文重申，此臨床試驗之研究設計與計畫內容，均經三家醫學中心研究倫理委員會審查通過後，始於三家醫學中心公開招募受試者，其中臺大醫院更早於3月25日即招募第一位接受AstraZeneca COVID-19疫苗(AZ疫苗)接種之受試者，加入本試驗之受試者除須簽署臨床試驗同意書外，並須於18個月的研究追蹤期間接受前後共七次抽血進行血清生化與抗體檢驗，並定期回報疫苗施打後之各種症狀。所有受試者均為公開招募收案，針對3-5種不同廠牌之COVID-19新冠疫苗招募660-1100位受試者，並依不同疫苗廠牌與不同年齡層(20歲至50歲、50歲至65歲、大於65歲)設定收案人數比例，其中除高齡族群受試者外，試驗受試者均以醫事或警消人員為優先招募對象，所有收案接種疫苗之受試者資料均比照全國所有疫苗接種民眾，每日上傳全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)。