AZ疫苗打不完？北市府宣布開放75歲以上長者預約打疫苗

新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸趨緩，不過能夠有效阻止病毒感染源的疫苗，在台灣仍舊相當缺乏。除了日前日本贈送的124萬劑AZ疫苗外，美國加碼贈送的250萬劑莫德納疫苗，現在也正在前往台灣的路上。不過隨著莫德納疫苗即將抵台的消息傳出，長者們施打疫苗的意願似乎也逐漸降低，台北市政府也提前宣布開放第三梯次預約疫苗，75歲以上長者以及65歲以上原住民，即刻起就可以透過網路預約施打疫苗。





我是廣告 請繼續往下閱讀

因為北市疫情趨緩的緣故，台北市政府週五宣布未來北市防疫記者會不會每日舉辦，而是改採彈性舉辦。而今日北市府並未舉辦防疫記者會，但台北市長柯文哲仍有透過預錄影片的方式，宣布今日下午2時起，開放75歲以上長者以及65歲以上原住民，可以透過網路系統預約施打疫苗。柯文哲也再次強調，希望長者們都可以透過網路預約，降低行政程序的繁複。





不過比起第一梯次「預約兩天、施打兩天」的時序，第三梯次開放預約的時程相對較短，外界也好奇是否是因為近日莫德納疫苗即將來台，以及鴻海、台積電將捐贈BNT疫苗導致？不過對此柯文哲並未在預錄影片中進行回應。



