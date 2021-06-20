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泰國大學試驗混打科興AZ疫苗　盼加速接種

▲泰國朱拉隆功大學將研究混合施打中國科興疫苗、AZ疫苗的安全性和有效性，有望提升疫苗接種速度。（圖／翻攝自中國官媒）
▲泰國朱拉隆功大學將研究混合施打中國科興疫苗、AZ疫苗的安全性和有效性，有望提升疫苗接種速度。（圖／翻攝自中國官媒）

中央社

2021-06-20 14:49:25

（中央社記者呂欣憓曼谷20日專電）泰國朱拉隆功大學將研究混合施打中國科興疫苗和英國阿斯特捷利康疫苗的安全性和有效性，如果證實可行，預期可加快泰國施打疫苗的速度。

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曼谷郵報（Bangkok Post）和泰國公共電視台（Thai PBS）報導，朱拉隆功大學（ChulalongkornUniversity）醫學院臨床病毒學研究中心主任永（YongPoovorawan）昨天在臉書（Facebook）發文公布這項訊息。

永表示，這項試驗目的在研究混合施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的安全性和有效性，他的團隊試驗的是中國科興疫苗（Sinovac）和英國阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca），他們將會讓民眾第一劑接種科興、第二劑接種AZ，或第一劑接種AZ、第二劑接種科興，並觀察兩組人的反應。

他的團隊徵求90名住在曼谷及周邊各府、18到59歲的受試者，但來了700名民眾應徵，他感謝所有願意參與試驗的民眾。

永表示，如果民眾對第一劑疫苗有很強烈的過敏反應，第二劑換成其他疫苗應該是可行的。

他說，如果混合施打疫苗證明可行，未來可以加速疫苗施打的速度，例如醫院就不必特地保留同款疫苗以確保民眾第二劑接種之用，所有醫院現有的疫苗都可作為民眾接種的第一劑。

此外，公共衛生部疾病管制署17日公布泰國民眾接種疫苗後住院的人數及比例，截至17日為止，泰國已施打321萬劑科興疫苗，194萬劑AZ疫苗。

在接種科興疫苗的民眾中，有993人因為嚴重副作用而住院，比例為10萬劑中有20劑的機率；在接種AZ疫苗的民眾中，有472人因為副作用住院，比例為10萬劑中有24劑的機率。

截至17日為止，共有68人接種疫苗後死亡，泰國官方已排除其中13人的死亡和疫苗有關。（編輯：郭中翰）1100620

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